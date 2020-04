Wird der Corona-Lockdown gelockert und wenn ja: wo? Am Mittwoch wollen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten entscheiden. Bei den Schulen hat die Landesregierung konkrete Vorstellungen.

Die Landesregierung will im Fall einer Wiederaufnahme des Unterrichts an den hessischen Schulen möglichst mit den Abschlussklassen beginnen. Das erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstagmittag in Wiesbaden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur möglichen Corona-Exit-Strategie.

Bouffier betonte, dass noch nichts entschieden und er um ein möglichst einheitliches bundesweites Vorgehen bemüht sei. Alle Bundesländer verfolgten in ihren Anti-Corona-Maßnahmen das gleiche Ziel. Das müsse aber nicht bedeuten, dass alle im einzelnen die gleichen Maßnahmen treffen.

Beim inzwischen abgeschlossenen schriftlichen Abitur habe Hessen sich ja auch anders als andere Länder dazu entschieden, nicht zu verschieben. Schon dadurch könne es zu unterschiedlichen Folgebeschlüssen bei den Schulen kommen.

Entscheidung am Mittwoch

Bouffier und Spahn äußerten sich einen Tag vor der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten. Dabei soll es um mögliche Lockerungen der drastischen Maßnahmen gehen, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus verhängt worden waren. Als frühesten Termin für einen allmählichen Exit hat die Bundesregierung den 20. April genannt - falls die Dynamik der Ausbreitung sich weiterhin abschwächt.

"Ich halte die Empfehlungen der Leopoldina, mit den Grundschulen zu beginnen, für nicht überzeugend", sagte Bouffier mit Hinweis auf die am Wochenende bekannt gewordenen Empfehlungen des Wissenschaftsgremiums aus Halle.

Mehr Spielraum für Einzelhandel?

Stattdessen wolle die Landesregierung bei dem für Mittwoch angesetzten Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin dafür werben, den Unterricht zunächst wieder in den höheren Jahrgangsstufen aufzunehmen. "Nicht nur, weil die Schüler da vor ihrem Abschluss stehen. Sondern auch, weil bei den Älteren der Appell an Distanz- und Hygieneregeln besser gelingen kann."

Bouffier erklärte außerdem, dass er sich vorstellen könnte, dass die morgige Konferenz zumindest teilweise Öffnungen im Einzel- und Großhandel zur Folge haben könnte. Konkrete Maßnahmen seien jedoch seitens der Landesregierung noch nicht beschlossen worden. "Wir arbeiten an einem Plan, der über den kommenden Montag hinaus weist", so Bouffier.

Spahn: Kein schneller Exit

Sowohl Bouffier als auch Spahn äußerten sich anerkennend über das Verhalten der Bevölkerung angesichts der zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. "Wir dürfen sehr dankbar sein, dass im Großen und Ganzen die Dinge sehr gut gelingen", sagte Bouffier. Spahn betonte, dass gerade das Osterwochenende für Viele mit "Einschnitten und Verzicht" verbunden gewesen sei. Jedoch hätte die Bevölkerung "viel Akzeptanz" gezeigt.

Spahn betonte, dass sich die Bundespolitik an den Empfehlungen wissenschaftlicher Beiräte orientieren werde. "Klar ist aber auch, dass wir, die politischen Vertreter, zu entscheiden haben". Der Begriff "Exit" sei dabei aus seiner Sicht falsch gewählt. "Es geht nicht darum, dass von einem Tag auf den anderen wieder alles so ist wie vorher."