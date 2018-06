Das Zelt der Wanderausstellung "Psychiatrie. Tod statt Hilfe" der Scientology-Organisation KVPM steht in Frankfurt. Eine Genehmigung der Stadt liegt vor.

Das Zelt der Wanderausstellung "Psychiatrie. Tod statt Hilfe" der Scientology-Organisation KVPM steht in Frankfurt. Eine Genehmigung der Stadt liegt vor. Bild © Katrin Kimpel (hr)

Scientology-Organisation wirbt mit Riesen-Zelt in Frankfurt

Ein großes Zelt steht seit Dienstag mitten in Frankfurt. Gezeigt wird mit Genehmigung der Stadt eine Ausstellung über die angeblichen Gefahren der Psychiatrie. Was die Besucher nicht erfahren: Dahinter steckt Scientology.

Es sieht aus wie ein großes Bierzelt: rechteckig, kleiner Giebel. Nichts Außergewöhnliches, mögen Beobachter im Vorbeigehen denken. Auf der Hauptwache ist ja häufig ein Fest oder es stehen Infostände zu allen möglichen Themen bereit.

Mit Slogans wie "Öffentliche Warnung vor der Psychiatrie", und "Psychiatrie = organisierte Kriminalität", die außen an dem Zelt prangen, wird schnell klar: Ein Bierzelt ist das nicht.

Ausstellung: "Öffentliche Warnung vor der Psychiatrie"

Innen zu sehen ist eine aufwendig gestaltete, multimedial aufbereitete Ausstellung zum Thema Psychiatrie, besser gesagt dazu, wie gefährlich die Psychiatrie aus Sicht der Ausstellungsmacher ist. Titel: "Psychiatrie: Tod statt Hilfe".

An Stellwänden prangen zum Teil drastische Fotos zu Themenblöcken wie "Eugenik und Holocaust", "Psychiatrie und Apartheid", "Psychiatrie als Werkzeug der Politik" oder "Die dunkle Seite der Medizin: Psychopharmaka". Dabei setzt die Ausstellung mit Folterbildern, Bildern von Leichen und Verstümmelungen ganz offen auf das Schockmoment. Die Wanderausstellung tourt seit vielen Jahren durch Europa.

Scientology steht nicht drauf - ist aber drin

Organisiert ist die Schau von einer Organisation, die sich "Die erste Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte in Deutschland" (KVPM) nennt. Es ist zwar kein Geheimnis, aber in der Ausstellung nicht erkennbar, dass KVPM eine von Scientology gegründete Organisation ist. Erwähnt wird es an keiner Stelle. Experten sprechen bei Gruppen wie KVPM von Frontgruppen der Bewegung, von denen es international etwa zehn gibt.

Scientology und deren Untergruppierungen wie die KVPM stehen in Hessen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ihre Lehre schränkt laut Verfassungsschützer wesentliche Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung ein.

Verfassungsschutz: Psychiatrie wird diffamiert

Über die KVPM schreibt das hessische Landesamt für Verfassungsschutz auf hessenschau.de-Anfrage, sie diffamiere die medizinische Fachrichtung Psychiatrie und ihre Behandlungspraktiken agitatorisch. "Die Angriffe der KVPM auf die Fachrichtung Psychiatrie dürften im Anspruch der Scientology Organisation begründet sein, den einzig wahren Weg zur Heilung psychischer Krankheiten und geistiger Störungen aufzuzeigen."

Auf diesem Weg versuche Scientology schon lange, an Patienten heran zu kommen, sagt Sylvia Kornmann, Vorstandsmitglied im Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen. Kornmann sieht es als besonders problematisch, dass nicht erkennbar ist, dass hinter KVPM Scientology steckt. "Das darf eigentlich nicht sein. Normalerweise sollte die Stadt das Ding zumachen."

An Stellwänden prangen zum Teil drastische Fotos zu Themenblöcken wie "Zwangsfixierung in Anstalten", "Eugenik und Holocaust", "Psychiatrie und Apartheid", "Psychiatrie als Werkzeug der Politik" oder "Die dunkle Seite der Medizin: Psychopharmaka". Bild © Katrin Kimpel (hr)

Besucher wissen nicht, woran sie sind

Ein Mitarbeiter von KVPM im Zelt in Frankfurt bestätigt den Zusammenhang auf Nachfrage von hessenschau.de. Im Vordergrund stehe aber das Thema und nicht Scientology. "Im Prinzip sehen Sie hier nur eine Ausstellung zum Thema Psychiatrie", sagt er. Die Vermutung liegt nahe, dass die Psycho-Bewegung in diesem etablierten Bereich des Gesundheitssystems ihren schärfsten Konkurrenten sieht.

Besuchern ist der Hintergrund nicht klar. Viele sagen auf Nachfrage, sie hätten nicht geahnt, dass sie hier bei Scientology sind, sondern eher gedacht, die Ausstellung gehe auf die Stadt Frankfurt zurück.

Stadt Frankfurt verteidigt Genehmigung

Die Stadt Frankfurt hat die Genehmigung für das Zelt an der Hauptwache erteilt. Bei Twitter richten verschiedene Nutzer ihren Ärger deswegen auch gegen die Stadt und fragen, wieso das Zelt erlaubt ist.

Antwort der Stadt: "Wenn der Verein nicht vom Verfassungsschutz verboten ist, hat die Stadt keine juristische Handhabe." Der Verein dürfe solch eine Sondernutzung des öffentlichen Raums beantragen. Weiter schrieb die Stadt auf Twitter, man habe allerdings nur die Hälfte der genutzten Fläche genehmigt. Konsequenzen für die Veranstalter schien dies bis Donnerstag nicht gehabt zu haben.

Frankfurt am Main @Stadt_FFM @mrcl_mrvls Wenn der Verein nicht vom Verfassungsschutz verboten ist, hat die Stadt keine juristische Handhabe (wobei nur die Hälfte der Fläche genehmigt wurde). Du kannst Dich als Journalist gerne telefonisch auch direkt an die Pressestelle des Amts für Straßenbau und Erschließung wenden.

Auf Nachfragen von hessenschau.de antwortete die Stadt bisher nicht. Bis Montag noch soll die Ausstellung in Frankfurt zu sehen sein.