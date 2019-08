Aktivisten des Bündnisses "Seebrücke" haben mit Booten den Schiffsverkehr auf dem Main bei Frankfurt blockiert. Zuvor waren rund 1.200 Demonstranten durch die Stadt gezogen. Sie forderten eine humanere Flüchtlingspolitik.

Für Schiffe ging auf dem Main in Frankfurt am Samstag nichts mehr. Aktivisten des Bündnisses Seebrücke hatten sich an der Alten Brücke mit einem Dutzend Boote auf dem Fluss platziert und den Schiffsverkehr blockiert. Zudem seilten sich Aktivisten mit einem Transparent von der Brücke ab. Darauf war zu lesen "Safe Passage Now!" ("Sichere Überfahrt jetzt!").

Demonstranten verlangen Gespräch mit Stadtoberen

Die Brücke selbst war von rund 200 Demonstranten besetzt. Sie wurde für den Autoverkehr gesperrt. Die Blockade sollte dem Bündnis zufolge so lange andauern, bis sich Stadtverantwortliche wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zu Gesprächen bereit erklärten.

Zuvor hatten nach Polizeiangaben etwa 1.200 Menschen in der Stadt für eine humanere Flüchtlingspolitik demonstriert. Dazu zogen die Demonstranten an den Parteibüros von CDU und SPD vorbei. Die Demonstranten fordern, dass sich Frankfurt den rund 60 Städten in Deutschland anschließt, die sich zu einem sicheren Hafen für Flüchtlinge erklärt haben.

"Brauchen mutige Kommunalpolitik"

"Wir brauchen eine mutige Kommunalpolitik, die sich in Zeiten rechten Terrors erst recht weltoffen und solidarisch mit geflüchteten Menschen erklärt", sagte der Sprecher des Bündnisses, Georg Bosak.

Die Situation von Menschen auf der Flucht habe sich wegen der europäischen Migrationspolitik zusehends verschlechtert, sagte Bosak. Im vergangenen Jahr seien über 2.200 Menschen im Mittelmeer ertrunken, andere würden nach ihrer Rettung im Mittelmeer wieder zurück ins Bürgerkriegsland Libyen gebracht.

Mittelmeer-Situation ins Herz Europas tragen

Auch die massive Repression gegenüber zivilen Seenotrettern nehme weiter zu. Rettungsschiffe wie die Open Arms und die Ocean Viking würden aktuell auf dem Mittelmeer blockiert. Mit der Main-Blockade werde die Situation auf dem Mittelmeer in das Herz Europas getragen, sagte Bosak.

Die "Seebrücke" besteht seit etwa einem Jahr. Sie ist nach eigenen Angaben eine soziale Bewegung, die sich mit über 100 Lokalgruppen bundesweit für sichere Fluchtwege und die kommunale Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen einsetzt. Mitte Juni gründete sich beim "Seebrücke"-Kongress das kommunale Bündnis “Städte Sicherer Häfen”.

Sendung: hr-iNFO, 10.08.2019, 17.30 Uhr