Proteste in Frankfurt

Horst Seehofer kommt nach Frankfurt - und rund 2.000 Menschen protestieren gegen seine Flüchtlingspolitik. So hat es das Bündnis "Seebrücke" vor. Dabei bleibt es auch, bei den Reiseplänen des Ministers vielleicht nicht.

Bundesinnenminister Horst Seehofer wird am Dienstag beim "Bundeskongress nationale Stadtentwicklungspolitik" in der Frankfurter Paulskirche Gast sein - laut Plan. Aktivisten des Bündnisses "Seebrücke" wollen aus diesem Anlass am Montagabend für die "Entkriminalisierung der Seenotrettung" und gegen den CSU-Politiker auf die Straße gehen.

Das Motto: "Sei kein Horst - Seebrücke statt Seehofer". Ob der Minister tatsächlich anreist, ist allerdings fraglich.

Kommt Seehofer überhaupt?

Erst am Montag könne definitiv gesagt werden, ob der CSU-Politiker nach Frankfurt komme, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums am Freitag auf Anfrage zu hessenschau.de. Die Frankfurter Neue Presse hatte zuvor berichtet, Seehofer habe seinen Besuch bereits abgesagt. Grund sei, dass er an einem weiteren Kanzleramts-Krisengipfel wegen der Chemnitz-Aussagen von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen teilnehmen werde.

Die Seebrücke-Aktivisten interpretierten die vermeintliche Absage als Punktsieg für die eigene Sache: "Seebrücke vs. Seehofer 1:0" hieß es in einer Pressemitteilung. Die Demonstration am Montagabend werde trotzdem stattfinden, eine Absage sei kein Grund nicht zu demonstrieren.

70 Organisationen in "Seebrücke"-Bündnis

Das aus rund 70 Organisationen bestehenden "Seebrücke"-Bündnisses rechnet nach eigenen Angaben mit rund 2.000 Teilnehmern am Demo-Zug, der Montagabend durch die Frankfurter Innenstadt führen soll.

Am Dienstag sollte der Protest vor der Paulskirche weitergehen: Dann soll lautstark gegen Seehofers "Politik der Angst" protestiert werden, wie es im Aufruf heißt. Die "Seebrücke" setzt sich für sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und solidarische Aufnahme von Flüchtlingen in deutschen Großstädten ein.

Unterstützt wird das Frankfurter Bündnis unter anderem vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen. Außerdem engagieren sich Politiker der Linken, der Grünen und der SPD sowie Professoren der Goethe-Universität Frankfurt.