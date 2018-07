Maike Jäger wollte auf einem Rettungsschiff Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten - die Crew durfte aber nicht. Im Interview erzählt die Frankfurter Studentin unter anderem, an welchen Erinnerungen sie noch lange zu knabbern haben wird.

Sieben Tage war die 24-jährige Frankfurter Medizinstudentin Maike Jäger mit einem Schiff der deutschen Hilfsorganisation "Sea-Eye" in der Nähe der Libyschen Küste auf See. Eigentlich wollte die Crew an Bord der "Seefuchs" Flüchtlinge in Seenot retten - doch im entscheidenden Moment wurden sie an ihren Einsätzen gehindert.

Während ihrer Fahrt begegnete die Crew auch dem Rettungsschiff "Lifeline", das vor der Küste Maltas fast eine Woche auf dem Meer blockiert war , nachdem es rund 230 Migranten vor Libyen gerettet hatte. Erst nach der Vereinbarung, dass die Migranten unter EU-Ländern aufgeteilt werden, erlaubte Malta die Einfahrt der "Lifeline" in einen Hafen. Wie es ist, vor Ort zu sein und nicht retten zu dürfen, erzählt Maike Jäger im Interview:

hessenschau.de: Sie waren vom 15. bis 22. Juni mit der Hilfsorganisation "Sea-Eye" auf einem Seerettungseinsatz vor der libyschen Küste, als Sie von einem kaputten Schlauchboot mit 120 Menschen in Ihrer Reichweite erfahren haben. Warum konnten Sie den Menschen nicht helfen?

Maike Jäger: Ein Aufklärungsflugzeug hatte die Menschen gesichtet und berichtet, dass am Bug des Schlauchboots schon die Luft entwichen war. Wir hätten es auch rechtzeitig dorthin geschafft. Aber wir mussten uns dafür mit der Seenotleitzentrale der italienischen Küstenwache in Rom (MRCC) abstimmen, um nicht letztendlich allein dazustehen und Hilfe zu bekommen.

Wir haben also bei der MRCC angerufen, wie in den letzten drei Jahren auch. Aber dieses Mal sagten sie, dass das nicht in ihrer Zuständigkeit liege. Wir sollten die Finger von dem Fall lassen.

hessenschau.de: Weshalb brauchten Sie die Unterstützung der italienischen Küstenwache?

Jäger: Ohne deren Rückendeckung ist es in der 24-Meilen-Zone vor Libyen zu gefährlich. Libyen hat dort Hoheitsrechte, es wurde auch schon mal ein Rettungsboot von der libyschen Küstenwache entführt. Das MRCC schickt in der Regel Schiffe, die die Flüchtlinge dann übernehmen.

Unser Schiff ist zu klein, um alle aufzunehmen, es ist nur 26 Meter lang. Wir sind Ersthelfer und holen vorrangig Verletzte, Kinder und deren Mütter an Bord, für die anderen legen wir Rettungsinseln aus. Sie werden dann von größeren Schiffen aufgenommen. Dieses Konzept steht nun zur Diskussion, denn in Europa fühlt sich keine Regierung mehr verantwortlich und es wird keine Hilfe mehr geschickt.

hessenschau.de: Kam es häufiger vor, dass die Küstenwache gesagt hat, dass sie nicht helfen wird?

Jäger: Das war das erste Mal. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir mussten uns von der Küste entfernen. Wir wussten, dass noch ein Tanker in der Nähe war, und haben gehofft, dass er die Menschen rettet. Am nächsten Morgen haben wir erfahren, dass er einfach weggefahren ist. Das ist unterlassene Hilfeleistung!

Wir befürchten nun, dass die Menschen ertrunken sind. Man bereitet sich vor und wird dann an der Rettung gehindert. Daran werde ich noch lange knabbern.

hessenschau.de: Auch bei Ihrem nächsten Einsatz gab es schlechte Nachrichten ...

Jäger: Als wir zwei Tage später auf See waren, erreichte uns die Nachricht, dass die Niederländer uns die Flagge entzogen haben, unter der wir seit zweieinhalb Jahren fahren. Das bedeutet unter anderem, dass wir nicht versichert sind und nicht auf See sein dürfen. Wir sind also so schnell wie möglich zurück nach Malta gefahren, an unseren Anlegeplatz.

Unterwegs hörten wir einen Funkspruch, dass nahe unserer Ursprungsposition 220 Menschen treiben. Wäre uns die Flagge nicht an diesem Abend entzogen worden, hätten wir sie möglicherweise retten können. Wir haben später erfahren, dass sie ertrunken sind.

Weitere Informationen Organisation Sea-Eye Die deutsche Hilfsorganisation "Sea-Eye" gibt es seit 2015. Die Organisation hat zwei Kutter, die "Sea-Eye" und die "Seefuchs". Die Organisation hat bisher 14.378 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen 2018 gut 50.900 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa, 1.443 Menschen ertranken . Etwa 1.200 Aktivisten waren bisher für Sea-Eye tätig, es werden weitere gesucht. Der Einsatz ist ehrenamtlich, Helfer zahlen ihre Reisekosten selbst. Die Schiffe finanziert Sea-Eye über Spenden. Die Sea-Eye-Crew versorgt in Seenot geratene Schiffe mit Schwimmwesten und Wasser und holt Hilfe von der italienischen Küstenwache. Medizinische Notfälle werden an Bord der Schiffe sofort behandelt. Sea-Eye handelt dabei nach dem internationalen Seerecht. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation "Mission Lifeline" durfte jüngst nicht in einem Hafen im Mittelmeer anlegen, weil zunächst keiner die mehr als 230 Flüchtlinge aufnehmen wollte. Jetzt soll sich der Kapitän in Malta vor Gericht verantworten, ihm könnte schlimmstenfalls ein Jahr Haft drohen. Die politische Unterstützung scheint zu schwinden. Wie empfinden Sie diese Wendung?

Jäger: Es macht mich fassungslos und auch wütend. Wenn ich jetzt die Nachrichten schaue, und von europäischen Werten die Rede ist - die wurden da versenkt. Ich bin ernüchtert von dem politischen System und der Rechtsauffassung.

Manchmal frage ich mich, wovon die Politik eigentlich ablenken will, dass sie das Thema Flüchtlinge so für ihre eigenen Zwecke benutzt. Es kann doch nicht sein, dass man Menschen ertrinken lässt, nur damit weniger Flüchtlinge kommen.

hessenschau.de: Ihr Boot ist seither nicht mehr im Einsatz gewesen?

Jäger: Die "Seefuchs" liegt seither im Hafen. Davor ist sie fast alle 18 Tage mit einer neuen Crew rausgefahren. Der "Lifeline" durften wir übrigens auch nicht helfen. Sie kam wenig später und durfte nicht anlegen. Wir wollten Lebensmittel zur Versorgung bringen. Aber selbst das durften wir nicht. Die maltesischen Behörden haben uns das untersagt.

Diese Menschen konnte die Organisation Sea-Eye retten - sie will so bald wie möglich wieder ins Mittelmeer aufbrechen. Bild © sea-eye.org

hessenschau.de: Wie ging es Ihnen nach Ihrer Rückkehr?

Jäger: Schlecht. Es holt mich ständig ein. Auf einer Fahrt haben wir Überreste gefunden: Eine leere Rettungsweste, kaputt, den Boden eines Schlauchboots. Wenn man Menschen rettet, markiert man den Boden mit den Buchstaben SAR (search and rescue), um zu kennzeichnen, dass die Menschen gerettet wurden. Das Boot hatte keine Markierung.

Man fragt sich, wie viele Menschen darin saßen, wer in der Schwimmweste hing. Es ist wirklich grausam.

hessenschau.de: Sie treten bei Kundgebungen auf und berichten in den Medien über Ihre Erlebnisse. Was möchten Sie bewirken?

Jäger: Ich möchte versuchen, dieses abstrakte Thema herunterzubrechen und möglichst viele Menschen auf die Situation aufmerksam zu machen. Sie anregen, sich zu engagieren, das kann jeder. Wenn sich immer mehr Leute dazu bekennen, dass Seenotrettung kein Verbrechen sondern wichtig ist, kann man das von politischer Seite nicht mehr ignorieren.

Man kann auch spenden. Wir wollen ein größeres Schiff kaufen, um mehr Menschen aufzunehmen. Mit dem Kauf würden wir gleichzeitig die Flagge dafür bekommen. Oder man kann selbst bei Sea-Eye mitmachen. Wir sind alle ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich verantwortlich fühlen.

hessenschau.de: Wie reagieren die Menschen darauf, wenn Sie von Ihrem Einsatz erzählen?

Jäger: Die meisten sind bestürzt. Es gibt auch Anfeindungen. Aber wenn ich an die Menschen denke, die ertrunken sind, prallt das an mir ab. Viele sprechen mich auch darauf an, dass wir mit unseren Rettungseinsätzen die Menschen dazu ermutigen, zu kommen. Das stimmt aber nicht. Es ist widerlegt, dass die Anzahl der Flüchtlinge über den Mittelmeerweg seit Beginn der gezielten Rettungseinsätze zugenommen hat .

Weitere Informationen Rechtslage bei Seenot Wenn sich Menschen in Seenot befinden, müssen sie gerettet werden. Diese Pflicht gilt für staatliche wie private Schiffe und ergibt sich laut Rechtsexperten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus der maritimen Tradition und nach dem ungeschriebenen Völkergewohnheitsrecht. Auch internationale Seerechtsübereinkommen und Resolutionen regeln die Seenotrettung.

"Seenot" ist nicht genau definiert. Generell muss aber denen geholfen werden, die von allein "nicht in Sicherheit gelangen können und auf See verloren gehen" - egal ob auf hoher See oder in Küstengewässern. Darunter fällt etwa, wenn Boote überbelegt oder manövrierunfähig sind, oder wenn Nahrung und Wasser fehlen. Zur Rettung verpflichtet sind sowohl Schiffe, die zufällig Menschen in Seenot entdecken, als auch solche, die extra dafür aufbrechen - wie etwa die Organisationen Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen oder Mission Lifeline.

Gerettete sollen laut UN-Migrationsbehörde IOM an einen sicheren Ort gebracht werden. Das muss nicht der nächste Hafen, sondern kann auch ein größeres Schiff sein. Laut Bundestagsdienst kann ein Staat den Zugang zu einem seiner Häfen verwehren, wenn das Schiff "eine ernsthafte und unannehmbare Bedrohung" für den Küstenstaat darstellt - die Menschen an Bord müssen allerdings in Sicherheit sein. Libyen gilt für die Bundesregierung nicht als "sicherer Ort". Ende der weiteren Informationen

Das Gespräch führte Anikke Fischer.