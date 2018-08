Seltener Fotofund gibt Einblicke in das Hessen der 30er Jahre

Auf tausenden Bildern hat Walter Löber in den 30er Jahren den Alltag der Hessen festgehalten - und damit den Aufstieg der Nazis. Einige der Bilder stellt der Hessenpark aus. Doch wann und wo sind sie entstanden? Mit Hilfe von Besuchern lüften Experten nach und nach die Geheimnisse der Bilder.

Es ist jedes Mal wie eine Zeitreise, auf die sich der Historiker Thomas Ostendorf begibt, wenn er die kleinen, empfindlichen Negative aus den 30er Jahren vorsichtig aus ihrer Hülle nimmt und einscannt. Erst dann, vergrößert auf dem Bildschirm, offenbaren sich die Motive. "Viele der Bilder finde ich vor allem klasse, weil darin Alltagssituationen so spontan eingefangen sind. Es sind wirklich einige Besondere dabei", sagt der Wissenschaftler.

Bilder aus der Nazi-Zeit oft vernichtet

Es sind Szenen, die man so authentisch aufgenommen nur selten sieht. Auf 3.800 Fotos hat der Hobbyfotograf Walter Löber dokumentiert, wie die Menschen um ihn herum gelebt und gearbeitet haben. Von seinem Heimatort Donsbach (Lahn-Dill) aus hat er immer wieder Fototouren mit dem Motorrad unternommen. Im vergangenen Jahr hat sein Sohn diesen historischen Schatz an das Freilichtmuseum Hessenpark übergeben. Ein seltener Fund, sagt Ostendorf, der die Bilder für das Museum auswertet.

"Dokumentarisch und für spätere Generation ist das von großem Wert." Auch der Hessenpark habe bisher wenige Bilder aus dieser Zeit besessen. "Es ist ganz klar, dass die Menschen solche Bilder, die belastend sind, oftmals nach dem Krieg verschwinden ließen." Und so sind Löbers Aufnahmen, die die ersten Anzeichen des aufkeimenden Nationalsozialismus bis hin zu wehenden Hakenkreuz-Fahnen zeigen, eine Rarität.

Sonderausstellung zeigt Fotos

Eine Auswahl der Bilder zeigt der Hessenpark in seiner Sonderausstellung "Fotoalbum Walter Löber", die noch bis zum 2. Dezember läuft. Zum einen möchte das Museum damit Kulturgeschichte auf eine andere Art und Weise vermitteln, wie Ostendorf am Beispiel der Brunnen erklärt, die damals vielerorts die einzige Quelle für Trinkwasser waren.

Drei kleine Jungs spielen im Sommer an einem kleinen Brunnen. Bild © Walter Löber/Freilichtmuseum Hessenpark

"Wir haben sechs oder sieben Brunnen hier im Hessenpark, die heute nur noch Dekostücke sind. Auf den Bildern von früher sieht man, dass sie ein wichtiger Treffpunkt im Ort waren. Dort wurde geredet, gespielt, Salat gewaschen und das Vieh getränkt." Dass Wasserleitungen vor 80 Jahren absolut nicht selbstverständlich waren, bleibe so viel besser hängen.

Besucher sollen mithelfen

Zum anderen hofft er auch auf das Wissen der Besucher, denn noch ist bei einem Großteil der Bilder weder bekannt, wann sie entstanden sind noch wo. Eine Detektivarbeit, bei der der Wissenschaftler auf Hinweise angewiesen ist. Nach der ersten Hälfte der Ausstellung zieht Ostendorf eine positive Bilanz. "Bisher läuft es hervorragend."

Hunderte Mails mit Hinweisen seien inzwischen eingegangen. Die muss er überprüfen, um dann mit Glück und Fleiß dem Ursprung eines Bildes ein wenig näherzukommen. Einige der Bilder kann man auch online auf der Seite des Hessenparks betrachten.

Überraschende Erkenntnisse

Mädchen turnen vor einer Schule im Odenwald. Bild © Walter Löber/Freilichtmuseum Hessenpark

Oft sind die Erkenntnisse, die er im Laufe der Recherche gewinnt, auch für ihn selbst sehr überraschend. Auf einem der Bilder sind turnende Mädchen vor einem Gebäude in Michelstadt zu sehen – auf den ersten Blick eine unverfängliche Szene. Doch Ostendorf fand heraus, dass das Gebäude im Hintergrund eine Bauernschule war. "Eine Kaderschmiede für die Nazis, da wurde nur deren Wertvorstellung vermittelt."

Ein anderes Bild, das ihm lange Rätstel aufgab, zeigt ein Gebäude mit nur einem kleinen Zimmer, einem eigenartigen Dachausbau und Treppen, die zu einer Brüstung führen. "Dazu kamen zig Hinweise, um was es sich handeln könnte - preußische Telegrafenstation, Schießstand, Rednertribüne."

Der rätselhafte "Treppenturm" Bild © Walter Löber/Freilichtmuseum Hessenpark

Doch die Lösung war schließlich eine ganz andere - diese Treppentürme habe man in den 20er und 30er Jahren häufig an Weinbergen gefunden, erklärt Ostendorf. Dort seien sie für zwei Dinge genutzt worden. "Wenn Starenschwärme angeflogen kamen, konnte man sie von dort aus beobachten und mit Böllern vertreiben. Außerdem wurde dort oben die Spritzbrühe gegen Schädlinge an den Reben angerührt."

Beeindruckt vom Hobbyfotografen

Auf Ostendorf warten vermutlich noch weitere Überraschungen. Rund 1.000 der kleinen Negative hat er bisher nur im Schnelldurchlauf betrachtet, einscannen und analysieren muss er sie noch. "Da sind auch viele Bilder von Veranstaltungen dabei - das wird noch richtig spannend", freut sich der Wissenschaftler.

Von der Arbeit des Hobbyfotografen Walter Löber ist er begeistert, nicht nur weil er Autoditakt war. "Er war sehr begabt, hatte ein gutes Auge für Motive. Außerdem waren die Filme damals teuer und sie selbst zu entwickeln, war viel Arbeit. Er hat das investiert, obwohl er nur Schreinergeselle war."

Ostendorf geht davon aus, dass es noch weitere Ausstellungen mit den Fotos von Walter Löber im Hessenpark geben wird. Auch online will er diesen besonderen historischen Fund archivieren und zugänglich machen.