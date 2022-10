So viele Waldbrände wie noch nie

Brände haben in den hessischen Wäldern in diesem Jahr eine Fläche von etwa 130 Hektar geschädigt. Die Landesbehörde Hessen Forst zählte bis Anfang September rund 260 Feuer. "Das waren auf jeden Fall mehr Waldbrände als sonst", teilte eine Sprecherin der Behörde in Kassel mit.