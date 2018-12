Ein Aufkleber der Initiatve Radentscheid klebt an einem Ampelmast in Frankfurt.

Ein Aufkleber der Initiatve Radentscheid klebt an einem Ampelmast in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Initiativen aus Frankfurt, Kassel und Darmstadt kämpfen seit Monaten für mehr sichere Fahrradwege. Unterschriften für Bürgerbegehren haben sie gesammelt. Nun sind Gerichte und Politik am Zug. Eilig haben die es scheinbar aber nicht.

Es geht um Gleichberechtigung auf der Straße, mehr und sichere Fahrradwege: Initiativen aus Frankfurt, Kassel und Darmstadt setzen sich seit Monaten für den Fahrradverkehr in ihren Städten ein. Das erklärte Ziel: eine "Radwende" mittels Bürgerbegehren zu erreichen. 2018 legten alle Initiativen die notwendigen Unterschriften vor. Dass viel bewegt worden ist, da sind sie sich einig. Doch was nun?

Darmstädter Begehren weist Mängel auf

Die Vorreiterrolle in Hessen übernahm die Initiative aus Darmstadt. Dass hier mehr für den Radverkehr getan werden kann, schienen viele Darmstädter ähnlich zu sehen. 11.282 Wahlberechtigte unterschrieben das Begehren. Die Stadt erklärte das Bürgerbegehren aber für nicht zulässig. Der Grund seien erhebliche Mängel beim gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsplan. Die Initiatoren des "Radentscheids Darmstadt" reichten daraufhin im September Klage vor dem Verwaltungsgericht ein.

Noch ist das Verfahren in der Schwebe, wie David Grünewald berichtete. Parallel verhandeln Stadt und Initiative darüber, wie Forderungen auf freiwilliger Basis umgesetzt werden könnten. Doch auch wenn die Gespräche konstruktiv seien, betont Grünewald: "Eine Klage hat einen anderen Charakter." Da gehe es nicht um Freiwilligkeit, "die Stadt Darmstadt macht gerne Pläne, die sie dann aber nicht umsetzt."

Keine guten Signale aus Frankfurt

Für Frankfurt steht das Gutachten noch aus. Anfang Juli hatte die Initiative 40.000 Unterschriften an das Wahlamt übergeben. Mitte Dezember sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD), die Entscheidung des Magistrats stehe noch aus. Es sei aber in absehbarer Zeit damit zu rechnen. Der Initiative geht langsam die Geduld aus: "Wir haben relativ wenig Verständnis dafür, dass wir fünf Monate lang hingehalten werden", sagt Heiko Nickel. Zwar habe die Stadt zu verstehen gegeben, dass sie das Begehren für unzulässig halte, "aber das ist nur Flurfunk". Einen Klageweg wie in Darmstadt halte man sich offen.

Kassel: Entscheidung zum Jahresbeginn

Derzeit liegt auch das Kasseler Bürgerbegehren zur Prüfung bei der Stadt. 21.781 Unterschriften kamen hier zusammen. Wie ein Sprecher der Stadt sagte, habe Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) versichert, dass eine Entscheidung "schnellstmöglich" getroffen werden solle. Die Initiative selbst rechnet mit einer Entscheidung zwischen Mitte und Ende Januar. Kassels Verkehrsdezernent Dirk Stochla (SPD) hatte Mitte November gesagt, die Politik der Stadt stehe grundsätzlich hinter der Zielsetzung des Radentscheides, aber: "Die geforderte Umsetzungsgeschwindigkeit halte ich momentan für nur schwer darstellbar."

Initiatoren mit Teilerfolgen zufrieden

Zufrieden sind die alle Initiatoren mit dem, was bisher erreicht worden ist. "Wir haben ganz viel in Bewegung gesetzt", meinte David Grünewald und nennt Maßnahmen wie das Aufstellen von Pollern. Oder die 16 Millionen Euro, die Darmstadt investieren will. In Frankfurt sei man stolz auf die erreichte Präsenz und darauf, "dass sich was tut", sagt Heiko Nickel. Ein Beispiel sei eine geplante Veränderung der Verkehrsführung auf der Kurt-Schumacher-Straße. Anlass war ein tödlicher Fahrradunfall im August gewesen. Doch da gehe noch mehr, meinte Nickel. Wie in Kopenhagen oder den Niederlanden: "Vom Kind bis zum Senior - da ist alles auf der Straße." Das solle auch in Frankfurt möglich sein.

Auch Maik Bock findet lobende Worte für das abgelaufene Jahr. "Es war sehr gut, aber auch sehr anstrengend." Keiner der Urheber habe mit so einer Resonanz gerechnet: "Ich finde, wir haben in Kassel sehr viel bewegt. Noch nie haben so viele Menschen hier über Radverkehr gesprochen."

2019 könnte ein landesweites Bürgerbegehren anstehen. Für Grünewald ist es der "nächste logische Schritt". Der Landesverband des Verkehrsclubs VCD sowie wie der Fahrrad-Club ADFC Hessen haben Unterstützung zugesagt. Für Bock ist der Vorteil, dass auch kleinere Städte und ländliche Regionen einbezogen würden. Ein Grund für den Sprung von der Stadt- auf die Landesebene ist auch die beschlossene Verfassungsreform zum Absenken der Hürden für Bürgerbegehren. Das, fordert Grünewald, "muss nun aber auch kommen".