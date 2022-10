Soldaten und Reservisten der Bundeswehr werden nicht mehr an Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag an einem Mahnmal in Kassel teilnehmen.

An der Gedenkstätte für die Gefallenen und Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs in der Karlsaue werde nicht nur der Opfer gedacht, sondern auch Einheiten, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, hieß es am Dienstag begründend.