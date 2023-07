Sommerferienbeginn in Hessen

Jetzt beginnen die großen Ferien in Hessen

Rund 740.000 Schülerinnen und Schüler starten in Hessen in die Sommerferien. Kultusminister Lorz (CDU) rät in der schulfreien Zeit zum Abschalten - zumindest für zwei bis drei Wochen.

Endlich ist es so weit: Nun beginnen auch für die Schülerinnen und Schüler in Hessen die Sommerferien. An diesem Freitag ist der letzte Schultag, bevor dann sechs Wochen Schwimmbadbesuche und Urlaub mit der Familie im Vordergrund stehen dürften.

Zuvor gibt es noch Zeugnisse. Um aufkommende "pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen" klären zu können, steht Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern eine Hotline für Fragen zur Zeugnisvergabe zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Schulämter sind bis 16 Uhr erreichbar .

Letzter Schultag für jeden achten Hessen

Aktuell besuchen 787.000 Kinder und Jugendliche 1.800 öffentliche Schulen in Hessen, davon haben etwa 50.000 dieses Jahr einen Abschluss gemacht. Daraus ergibt sich, dass rund 740.000 Kinder und Jugendliche Sommerferien haben, dazu kommen 64.000 Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen.

Insgesamt ist also für etwa jeden Achten in Hessen der letzte Schultag. Am 4. September beginnt der Unterricht dann wieder.

Kultusminister Lorz fährt an die Nordsee

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zieht es nach eigenen Angaben wieder an die Nordsee. Die Familie macht Urlaub auf der Insel Föhr. Er möchte mit seiner kleinen Tochter Sandburgen bauen, sagte Lorz vor Ferienbeginn .

Auf die Frage, was er Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften wünsche, betonte Lorz: "Man darf auch mal mindestens zwei bis drei Wochen abschalten, alles liegen lassen und hoffentlich das schöne Wetter genießen."

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

In Hessen beginnen gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland die großen Ferien. Danach fehlen dann noch Bayern und Baden-Württemberg. Auf den Autobahnen, in den Zügen und am Frankfurter Flughafen wird ab Freitagmittag viel los sein. Der ADAC rechnet mit Staus vor allem in Richtung Süden bis Sonntagnachmittag und empfiehlt, nach Möglichkeit erst nächste Woche zu starten.

Die Bahn empfiehlt ihren Kundinnen und Kunden eine Sitzplatzreservierung. Flughafenbetreiber Fraport bittet Reisende mit Aufgabegepäck, zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, aber nicht früher. Für Reisende nur mit Handgepäck reichten zwei Stunden.