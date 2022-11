Hessens gemeinnützige soziale Einrichtungen und Dienste drohen an den massiven Preissteigerungen zu zerbrechen.

Einer Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zufolge sehen sich 89 Prozent der befragten 209 Organisationen in Hessen vor dem Hintergrund der Kostenexplosion in ihrer Existenz gefährdet. 42 Prozent von ihnen gaben an, dass sie es ohne Hilfe maximal ein Jahr schaffen, ihre Angebote weiterzuführen. Landesgeschäftsführerin Alinaghi nannte die Situation am Dienstag beunruhigend und warnte vor einer Insolvenswelle.