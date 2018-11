Hätten Sie gewusst, dass die Mieten in Hessen im Werra-Meißner-Kreis am günstigsten sind? Oder, dass Frauen im Vergleich zu Männern nirgendwo so wenig verdienen wie im Landkreis Kassel? In unserem Quartett können Sie spielerisch herausfinden, wie gerecht es in Hessen zugeht.

Beim Auto-Quartett werden Hubraum und PS verglichen, beim Flugzeug-Quartett geht es um Sitzplätze oder Höchstgeschwindigkeiten - inspiriert von solchen Quartett-Klassikern hat das Datenteam des Hessischen Rundfunks ein Online-Quartett-Spiel entwickelt. Passend zur ARD-Themenwoche Gerechtigkeit können Sie dabei die 26 Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen spielerisch vergleichen.

Zu Beginn des Spiels können Sie auswählen, ob Sie mit zufällig ausgewählten Karten oder mit einem festen Landkreis gegen den Computer antreten wollen. In sieben Runden können Sie dann jeweils durch einen Klick auf die entsprechende Zahl auswählen, mit welcher Kategorie Sie spielen wollen. Anschließend wird aufgedeckt, ob Sie oder der Computer die Runde gewonnen haben. Der im Vergleich jeweils bessere Wert gewinnt. Unter den Karten befindet sich ein Button, mit dem es in die nächste Runde geht. Nach sieben Runden ist das Spiel vorbei.

Auf jeder Karte finden Sie sechs Kategorien. Das steckt dahinter:

Kindergartenquote: Anteil der Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren, die eine Kindertagesbetreuung besuchen. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand: 31. März 2018

Anteil der Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren, die eine Kindertagesbetreuung besuchen. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand: 31. März 2018 Miete (75 Quadratmeter): Durchschnittliche Kaltmiete für eine 75 Quadratmeter große Wohnung. Errechnet nach dem durchschnittlichen Quadratmeter-Mietpreis in Mietanzeigen nach Daten des Instituts für Wohnen und Umwelt, Stand: 2017

Durchschnittliche Kaltmiete für eine 75 Quadratmeter große Wohnung. Errechnet nach dem durchschnittlichen Quadratmeter-Mietpreis in Mietanzeigen nach Daten des Instituts für Wohnen und Umwelt, Stand: 2017 Einwohner pro Hausarzt: Anzahl der Einwohner im Landkreis (Stand 31.12.2017) geteilt durch die Anzahl der niedergelassenen Hausärzte im Landkreis. Quelle: Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigung (Stand 8.11.2018)

Anzahl der Einwohner im Landkreis (Stand 31.12.2017) geteilt durch die Anzahl der niedergelassenen Hausärzte im Landkreis. Quelle: Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigung (Stand 8.11.2018) Schulden je Einwohner: Durchschnittliche Schulden der kommunalen Ebene beim nicht-öffentlichen Bereich am 31.12.2016 laut Integrierter Gesamtschulden-Statistik von Bund und Ländern, umgerechnet auf die Zahl der Einwohner

Durchschnittliche Schulden der kommunalen Ebene beim nicht-öffentlichen Bereich am 31.12.2016 laut Integrierter Gesamtschulden-Statistik von Bund und Ländern, umgerechnet auf die Zahl der Einwohner Mittleres Einkommen: Median des monatlichen Einkommens laut der Veröffentlichung "Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte" der Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.12.2017. Der Median ist der mittlerste Wert einer Zahlenreihe, wenn man sie der Größe nach sortiert.

Median des monatlichen Einkommens laut der Veröffentlichung "Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte" der Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.12.2017. Der Median ist der mittlerste Wert einer Zahlenreihe, wenn man sie der Größe nach sortiert. Frauengehalt: Mittleres Einkommen von Frauen im Vergleich zu dem der Männer – 75% bedeuten zum Beispiel, dass das mittlere Einkommen von Frauen in diesem Landkreis drei Vierteln des mittleren Einkommens der Männer entspricht. Quelle: "Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte" der Bundesagentur für Arbeit, Stand: 31.12.2017

Den Programmcode für das Quartettspiel könnnen Sie für eigene Projekte weiterverwenden - der Javascript-Quellcode liegt bei Github .