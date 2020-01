Paukenschlag in der AWO-Affäre: Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die Zentrale des Frankfurter Kreisverbandes durchsucht. Auch andere AWO-Geschäftsräume nahmen die Ermittler unter die Lupe.

In Zusammenhang mit immer neuen Betrugs- und Untreuevorwürfen gegen die AWO-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstagvormittag die Durchsuchung zahlreicher Wohn- und Geschäftsräume in Hessen und Berlin angeordnet - darunter nach hr-Informationen auch die Zentrale des Frankfurter AWO-Kreisverbandes.

Insgesamt sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft 14 Objekte in Frankfurt, Wiesbaden, Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus), Schöneck (Main-Kinzig) und Berlin durchsucht worden. Dabei seien zahlreiche Geschäftsunterlagen sowohl in schriftlicher als auch in elektronischer Form sichergestellt worden, teilten die Ermittler mit. 84 Beamte seien dabei im Einsatz gewesen.

Sechs Hauptverdächtige

Im Zentrum der Ermittlungen stehen zum einen zwei von der AWO im Auftrag der Stadt Frankfurt betriebene Flüchtlingsunterkünfte, deren Personalkosten die AWO falsch abgerechnet haben soll. Der Stadt könnte dadurch ein Schaden "im hohen sechsstelligen Bereich" entstanden sein, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Hier steht der Verdacht des Betrugs im Raum.

Zum anderen wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Dies könnte durch die "Vereinbarung und Entgegennahme" satzungswidriger Vergütungen beziehungsweise ungerechtfertigter Honorarzahlungen sowie der Gewährung überhöhter Dienstwagenpauschalen gegeben sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Als Hauptverdächtige gelten zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 40 und 63 Jahren, die bei der AWO in Frankfurt beziehungsweise Wiesbaden - teilweise auch in beiden Kreisverbänden gleichzeitig - zum Teil ehrenamtlich in leitenden Funktionen tätig waren.

