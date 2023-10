Die Polizei war am Samstagmittag noch vor Beginn der Demonstrationen in großer Zahl im Bereich der Frankfurter Innenstadt präsent.

Die Stadt Frankfurt will eine umstrittene pro-palästinensische Demonstration am heutigen Samstag doch noch verhindern. Sie stellte beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof Kassel einen entsprechenden Eilantrag.

Eine pro-palästinensische Demonstration in Frankfurt könnte auf den letzten Metern doch noch verhindert werden. Wie der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel am Samstag mitteilte, ging in der Nacht ein entsprechender Eilantrag der Stadt Frankfurt ein. Darüber soll nun bis zum geplanten Start der Versammlung am Samstagnachmittag entschieden werden.

Bis zu dieser Entscheidung, so twitterte die Frankfurter Polizei am Samstagmittag, bestehe weiterhin das von der Stadt ausgesprochene Verbot der Versammlung: Dieses bleibe "bis zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung aufrecht erhalten. Bis dahin ist der Beschluss des VG Frankfurt nicht rechtskräftig." Beamte der Polizei waren am Mittag bereits mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent.

Verwaltungsgericht erklärte Verbot für "rechtswidrig"

Ursprünglich hatte die Stadt die Versammlung unter dem Motto "Freiheit für Palästina" bereits untersagt. Dagegen hatte die Anmelderin beim Frankfurter Verwaltungsgericht (VG) einen Eilantrag gestellt - mit Erfolg. Am Freitagabend hieß es: Die Demo darf stattfinden. Ein Versammlungsverbot als "schwerstmögliche Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit" könne nicht gestützt werden, erklärte das Frankfurter Gericht am Freitagabend. Genau darüber entscheidet kurzfristig der Hessische Verwaltungsgerichtshof.

Zu der weiterhin geplanten Demonstration werden bis zu 1.000 Teilnehmende erwartet, die ab 15 Uhr vom Opernplatz bis zur Galluswarte ziehen wollen. Vor dem Hintergrund des Angriffs der Hamas auf Israel werden anti-israelische Ausschreitungen befürchtet.

Sollte die Demo stattfinden, will die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sein, um "insbesondere bei volksverhetzenden, antisemitischen und den Angriff der Hamas billigenden Äußerungen niedrigschwellig einschreiten, um den öffentlichen Frieden zu wahren".

Jüdische Gemeinde entsetzt

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt zeigte sich entsetzt von der Entscheidung des VG in Frankfurt. "Wir können das Ignorieren der Gefahren, das Überhören der Alarmsignale, das Tabuisieren dieses Hasses der pro-palästinensischen Organisationen durch die Justiz nicht verstehen und in keiner Weise nachvollziehen", heißt es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Zuvor hatte die Polizei Ermittlungen gegen die Anmelderin der für Samstag geplanten Kundgebung aufgenommen. Sie habe Massaker der Hamas in einem Livestream heruntergespielt und teilweise negiert, hieß es von der Polizei am Freitag. Die Frau wurde vorübergehend festgenommen.

Mehrere Pro-Israelische Veranstaltungen

Während Stadt und Demonstrierende auf die neuerliche Entscheidung aus Kassel warten, begannen in Frankfurt die ersten Solidaritätsbekundungen für Israel. Am Samstagmorgen gab es im Frankfurter Dom ein "Interreligiöses Gebet für Gerechtigkeit und Frieden in Israel" mit dem katholischen Stadtdekan von Frankfurt, Johannes zu Eltz, und dem evangelischen Stadtdekan von Frankfurt und Offenbach, Holger Kamlah.

Ab 13 Uhr war eine Kundgebung auf dem Goetheplatz mit dem Titel "Unterstützung Israel" angemeldet. Eine größere Kundgebung startete um 14 Uhr auf dem dem Paulsplatz der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Hier wurden bis zu 400 Teilnehmende erwartet, die sich unter dem Motto "Solidarität mit Israel" versammeln. Dort wird unter anderem der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedman, sprechen.

Meron Mendel: Hamas-Unterstützer vergiften gutes Zusammenleben

Der Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank fürchtet angesichts der umstrittenen Kundgebungen um das friedliche Zusammenleben in Regionen mit ethnischer und religiöser Vielfalt.

"Während die Terroristen der Hamas in Israel auf grausamste Art Zivilisten ermorden und selbst vor kleinen Kindern nicht zurückschrecken, vergiften ihre Unterstützer hierzulande das gute Zusammenleben in unserer Stadt Frankfurt", sagte Meron Mendel der Deutschen Presse-Agentur. Er wünsche sich eine Demonstration, die sich solidarisch mit allen zivilen Opfern zeige.

