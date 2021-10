Der Frankfurter Zukunftsrat hat an der Offenen Schule Waldau in Kassel sowie am Frankfurter Adorno-Gymnasium Experimentierräume für Lehrer und Schüler eingerichtet.

Dort sollen neue technische und didaktische Möglichkeiten erforscht und erarbeitet werden. Dabei geht es unter anderem um die Anwendung von digitalen Lernplattformen und Virtual Reality.