Seltene Einblicke gab es für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am letzten Tag seiner "Ortszeit Deutschland" in Stadtallendorf: Am Donnerstag stand die Besichtigung der Eisengießerei Fritz Winter an. Hier informierte sich der Bundespräsident über moderne Fertigungsprozesse. Am Nachmittag wollte Steinmeier in der Stadthalle in Stadtallendorf insgesamt zehn Hessinnen und Hessen für ihr Engagement mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen.