Die Rathaus-Koalition in Hanau will künftig das Gedenken an den Anschlag vom 19. Februar kleiner halten - als Reaktion auf eine kritische Rede einer Angehörigen. Andere Angehörige und Unterstützer bezeichnen das als "unangemessen und verletzend", gerade so kurz nach dem fünften Jahrestag.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 12:46 Uhr

Eine zentrale Gedenkfeier in der Größenordnung, wie sie am 19. Februar 2025 stattgefunden hat, soll es laut der Rathaus-Koalition künftig nicht mehr geben.

Eine zentrale Gedenkfeier in der Größenordnung, wie sie am 19. Februar 2025 stattgefunden hat, soll es laut der Rathaus-Koalition künftig nicht mehr geben. Bild © picture alliance / Hasan Bratic

Bei Angehörigen und Unterstützern der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau vor fünf Jahren sorgt die Ankündigung der Rathaus-Koalition zur Begrenzung des Gedenkens für Empörung.

Die Initiative 19. Februar, die sich nach dem Anschlag 2020 gegründet hatte, veröffentlichte am Samstagmorgen ein Statement auf Instagram. "Wir sind entsetzt und enttäuscht, dass die Worte einer Betroffenen zum Anlass genommen werden, über die Erinnerung an den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau zu entscheiden", hieß es darin.

Am Freitagabend hatten CDU, SPD und FDP aus dem Hanauer Stadtparlament eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie die scharfe Kritik an der Rede einer Angehörigen im Rahmen der zentralen Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag übten. Emis Gürbüz, die Mutter des getöteten Sedat Gürbüz, hatte darin der Stadt Hanau die Hauptverantwortung für den Tod ihres Sohnes vorgehalten.

Dazu schrieben die Fraktionen, es werde "derlei Gedenken" in Hanau künftig nicht mehr geben, die Veranstaltungen sollten in den kommenden Jahren in kleinerem Rahmen stattfinden.

Initiative 19. Februar: "unangemessen und verletzend"

Jede Familie gehe unterschiedlich mit dem Schmerz um, hieß es nun in der Stellungnahme der Initiative 19. Februar. "Mitten in diesem Schmerz, zwei Tage nach dem Jahrestag, ist es unangemessen und verletzend, auf diese Weise behandelt zu werden", so die Initiative.

Die Entscheidung der Koalition wirke wie ein Versuch, eine Angehörige für ihre "kritische Haltung" gegenüber der politisch Verantwortlichen zu bestrafen. Die Absage eines offiziellen Gedenkens betreffe jedoch nicht nur die Familien, sondern die gesamte Gesellschaft - schließlich sei der Anschlag Teil der deutschen Geschichte. "Erinnern kann nicht diktiert werden", betonte die Initiative.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Instagram anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Instagram zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Instagram-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Außerdem bezeichnete die Initiative es als "problematisch, ein privates Einbürgerungsverfahren in einer ohnehin rassistisch aufgeladenen Migrationsdebatte in die Argumentation einzuflechten." CDU, SPD und FDP hatten in ihrer Stellungnahme in Frage gestellt, warum Gürbüz "bei einer derartigen Gefühlslage die deutsche Staatsbürgerschaft beantrage". Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa | Andreas Arnold | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Zuvor hatte sich bereits der Vater des getöteten Hamza Kurtović, Armin Kurtović, kritisch zur Entscheidung aus dem Hanauer Rathaus in der taz geäußert und richtete sich dabei auch gegen den Hanauer Oberbürgermeister, Claus Kaminsky (SPD). Oberbürgermeister hatte am Mittwoch auf Reden reagiert Kaminsky selbst äußerte sich bislang jedoch nicht zur Stellungnahme der Koalition vom Freitag. Sein Sprecher erklärte auf Anfrage des hr, es sei "sicherlich klar", dass die Gedenkveranstaltung nicht jedes Jahr in der Größe wie zum fünfjährigen Gedenken - etwa mit Anwesenheit des Bundespräsidenten - durchgeführt werden könne. Außerdem verwies der Sprecher darauf, wie sich der Oberbürgermeister bereits auf der Gedenkveranstaltung am Mittwoch geäußert habe. Nach den Reden der Angehörigen hatte sich Kaminsky am Mittwoch ausdrücklich bei allen vier Rednerinnen und Rednern - auch Gürbüz - bedankt. Daran schloss er an: "Es versteht sich von selbst, dass manches, was sie hier gesagt haben, wehtut". Das eine oder andere könne man auch "nicht als gerecht ansehen", sagte Kaminsky. "Aber es war gut, richtig und wichtig, dass sie uns dieses heute gesagt haben." Jahrestag des Anschlags von Hanau Gegen das Vergessen Zum Artikel