An die Stelle des in die Jahre gekommene Wetzlarer Stadthaus will die Stadt neue Wohnungen und Gewerbeflächen bauen - auch ein Parkhaus. Und darüber gibt es Streit. Denn dafür soll ein Kinderhort weichen.

Unweit des Wetzlarer Doms liegt das Stadthaus: Ein über die Jahre etwas schmuddelig gewordener Gebäudekomplex aus den 70er Jahren. Die Stadt will das Stadthaus abreißen lassen. Ein Bauunternehmer will dort für für 18 Millionen Euro neue Wohnungen, ein Multiplex-Kino und Gastronomie errichten. Doch dafür müssen Parkplätze her. Dafür will die Stadt den Kinderhort Marienheim abreisen und ein Parkhaus mit 220 Stellplätzen auf der dahinter liegenden Wiese errichten.

Bürgerinitiative moniert fehlendes Verkehrskonzept

Dagegen regt sich seit Monaten Widerstand. Die "Bürgerinitiative Marienheim" hat 1.500 Unterschriften gesammelt, weil das Parkhaus aus ihrer Sicht nur mehr Autos, Lärm und Abgase in der Altstadt bringen würde. "Es ist nicht einzusehen, dass in den Grüngürtel um die Altstadt ein zwölf Meter hohes Parkhaus gebaut werden soll, ohne dass die Stadt ein Verkehrskonzept erstellt hat", sagt Karin Kuhn von der Initiative.

Für Montagabend hatte die Stadt zu einer Informations-Veranstaltung ins Rathaus eingeladen. Eine Animation zeigte die Umrisse und Struktur der geplanten Domhöfe. Doch das Parkhaus selbst wurde nicht näher erläutert, was zu Unmut bei vielen Teilnehmern führte. Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) erklärte lediglich, dass die Domhöfe nur funktionierten, wenn das Parkhaus an der vorgesehenen Stelle entstehe.

Stadt finanziert Parkhaus

Für viele Teilnehmer neu war indes, dass die Stadt die Finanzierung des Parkhauses übernehmen wird. "Ich kann nichts dafür, wenn bei den Bürgern der Eindruck entstanden ist, dass der Investor das Parkhaus finanziert. Es war von Anfang an klar, dass das Ganze nicht ohne öffentliche Finanzierung funktioniert", so Wagner.

Unterstützt werden die Pläne der Stadt von den Gewerbetreibenden in der Altstadt. Sie halten das Parkhaus für wichtig, damit Kunden in ihre Geschäfte kommen. "Öffentlichkeit braucht Parkraum und eine Stadt wie Wetzlar muss genug davon anbieten", sagt Christoph Schäfer von der Interessengemeinschaft Altstadt.

Der Magistrat hat das Neubauprojekt in einer Sitzung am Montag grundsätzlich beschlossen. Mitte November sollen die Stadtverordneten darüber abstimmen. Eine Mehrheit gilt als sicher. Die "Bürgerinitiative Marienheim" will dennoch weiter gegen das Parkhaus vorgehen.