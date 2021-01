So viele Kinder kamen am Montag in die Schule

Am ersten Tag nach den Weihnachtsferien blieben die meisten Schüler zu Hause. Besonders viele kamen im Kreis Marburg-Biedenkopf in den Unterricht. Auf der Lernplattform "Schulportal" gab es einen großen Ansturm.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die am ersten Tag nach den Weihnachtsferien und unter Verschärfung der Corona-Regeln in der Schule waren, lag nach Angaben des Kultusministeriums bei knapp 16,7 Prozent. Dem Ministerium zufolge waren am Montag genau 58.134 Schüler der Klassen 1 bis 6 in den Schulen. Im Kreis Marburg-Biedenkopf waren es beispielsweise mit rund 25,2 Prozent besonders viele. In den Kreisen Bergstraße, Odenwald, Gießen, Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg mit rund 14 Prozent eher weniger.

Für Schüler fällt der Unterricht im Klassenzimmer wegen der Pandemie bis Ende Januar weitgehend weg. Nach dem Beschluss des Corona-Kabinetts der Landesregierung müssen die Kinder der Klassen 1 bis 6 bis zum Monatsende zum Lernen nicht an die Schulen kommen. Die Präsenzpflicht wird für diese Schüler ausgesetzt. Ab Klasse 7 wird mit Ausnahme von Abschlussklassen grundsätzlich Distanzunterricht in den nächsten drei Wochen angeboten.

Bis zu 100.000 Nutzer des "Schulportals"

Für jüngere Schüler ist der Gang zur Schule möglich, wenn Eltern arbeiten gehen müssen und sich nicht zu Hause um sie kümmern können. Die Kinder werden dann in der Schule in festen Lerngruppen unterrichtet, hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erklärt. Er hatte aber gleichzeitig an die Eltern appelliert: "Wenn immer es möglich ist, lassen Sie Ihre Kinder zuhause."

Die Lernplattform "Schulportal Hessen" hat am Montag einen enormen Ansturm verzeichnet: Laut Auswertung lag der Höchststand um etwa 9 Uhr bei knapp 100.000 Nutzern, die gleichzeitig zugegriffen hätten, teilte das Ministerium mit. Beim bisherigen Höchststand am 16. Dezember seien es knapp 54.000 Nutzer gewesen. "Uns haben nur vereinzelt Rückmeldungen erreicht, dass es heute Morgen zur 'Rush-Hour' bei der Anmeldung ein wenig länger als üblich gedauert hat", erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Familien dürfen Betreuungsgemeinschaften bilden

Ein generelles Betretungsverbot der Krabbelstuben und Kindergärten gibt es weiterhin nicht, sie sind grundsätzlich geöffnet. Die Kinderbetreuung soll aber nur in dringenden Fällen in Anspruch genommen werden, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) mitteilte. Die Einrichtungen seien angehalten, den Betrieb in konstanten Gruppen zu organisieren. Zahlen, wie viele Kinder die Einrichtungen am Montag besuchten, gab es zunächst nicht.

Laut Sozialministerium gibt es "zur Erleichterung der Betreuung eine Ausnahme von den allgemeinen Kontaktbeschränkungen": Familien, die ihre sozialen Kontakte nach Möglichkeit reduzieren, können demnach Betreuungsgemeinschaften von bis zu drei Familien bilden, in denen sie ihre Kinder gegenseitig betreuen.

