Polizisten haben das von einer Gruppe von Studenten besetzte Audimax der Frankfurt University of Applied Sciences geräumt. Dort hatten Studenten gegen einen geplanten Auftritt des AfD-Abgeordneten Jörg Meuthen demonstriert.

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Freitagnachmittag an der Frankfurt University of Applied Sciences (FUAS) im Stadtteil Nordend an. Zunächst versuchten die Beamten die rund 16 Besetzer mit Gesprächen dazu zu bewegen, das Audimax freiwillig zu verlassen. Das funktionierte allerdings nicht. Die Beamten räumten daraufhin den Hörsaal.

Die kleine Gruppe von Studenten hatte das Audimax gegen 10.45 Uhr besetzt. Sie protestieren damit gegen einen dort für Freitagabend (18 Uhr) geplanten Auftritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Jörg Meuthen im Rahmen einer Diskussionsverantstaltung zur Europawahl. Meuthen ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl am 26. Mai.

Offener Brief an Hochschul-Präsident

In einem offenen Brief sei der Präsident der Hochschule dazu aufgefordert worden, Meuthen wieder auszuladen. Dies habe er mit der Begründung abgelehnt, dass die AfD als demokratisch legitimierte Partei auch zu Wort kommen sollte, erklärten die Protestierenden.

Die Hochschule sei aber nicht der Bundestag und es gebe keine Verpflichtung, eine Partei zu Wort kommen zu lassen, die "klar rassistische Positionen vertritt", erklärten die als "Initiative für Angewandte Restvernunft" firmierenden Besetzer des Hörsaals. In Zeiten des gesellschaftlichen Rechtsrucks habe "die Institution Hochschule, deren Auftrag Wissenschaft und Bildung ist, sogar die Verpflichtung, sich politisch zu positionieren", forderte die Initiative.

Veranstalter der Diskussionsveranstaltung sind das Center for Applied European Studies und Pulse of Europe. Teilnehmer sind neben Meuthen auch Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament und Bundesjustizministerin, Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender im Bundestag der Linken, Nicola Beer, FDP-Generalsekretärin und Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament, Lucia Puttrich (CDU), Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Terry Reintke (Bündnis 90/Die Grünen) Mitglied des Europäischen Parlaments.

Sendung: hessenschau kompakt, 05.04.2019, 16.45 Uhr