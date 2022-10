Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Mangel an bezahlbarem Wohnraum Studie: Immer mehr Frankfurter ziehen raus ins Umland

Großstädte wie Frankfurt verlieren laut einer Studie der Datenanalysefirma Empirica Regio zunehmend Bewohnerinnen und Bewohner an ihr Umland.

Wanderten im Jahr 2018 noch unter dem Strich mehr als 47.000 Menschen aus den sieben größten deutschen Städten in direkt angrenzende Landkreise oder kreisfreie Städte ab, waren es 2021 rund 56.600, wie die am Mittwoch veröffentlichte Studie zeigt. Aus Frankfurt seien mit 6.653 am viertmeisten Bewohner ins Umland gezogen.

Hauptgrund ist laut den Studienautoren der Mangel an bezahlbarem Wohnraum.