Immer mehr Menschen in Hessen ziehen aufs Land.

Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die am Dienstag von der Landesregierung vorgestellt wurde. Vor allem junge Familien tauschen demnach immer häufiger ein Leben in Großstädten gegen ein Leben im Grünen ein. Das hat laut der Studie mehrere Gründe: Zum einen steigen in den Städten die Mieten seit Jahren stark an. Außerdem sind Karriere und Landleben inzwischen kein Widerspruch mehr. Denn seit der Corona-Krise können viele Jobs auch von zu Hause gemacht werden.

Trotzdem ist jede dritte Gemeinde in Hessen zwischen 2019 und 2021 geschrumpft. Schuld daran ist der demographische Wandel. Es sind mehr Menschen gestorben als zugewandert.