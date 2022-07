An Hessens Grundschulen werden einer Studie zufolge bis 2030 mehr als 5.000 Fachkräfte für die Ganztagsbetreuung fehlen. Das Kultusministerium hält sich dagegen für gut vorbereitet.

In Hessen fehlen einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge in den kommenden Jahren Tausende zusätzliche Fachkräfte für die Ganztagsbetreuung. Mit den derzeit bestehenden Ausbildungskapazitäten müsse man bis 2030 mit einer Lücke von mehr als 5.000 Erzieherinnen und Erziehern rechnen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Auswertung.

Bund und Länder hatten im vergangenen September einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule beschlossen , der schrittweise eingeführt wird. Ab dem Schuljahr 2026/2027 greift die Regelung bei Kindern der ersten Klasse, ab 2029/2030 bei allen Klassen. Bis Ende des Jahrzehnts soll für jedes Kind ein Platz mit einer Förderung von 40 Wochenstunden vorhanden sein.

Rechtsanspruch laut Studie nicht umsetzbar

"Hessen kann die Umsetzung des Rechtsanspruchs nicht für alle Kinder bis 2030 stemmen, denn der Fachkräftebedarf ist bis dahin kaum zu decken", erklärte Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann-Stiftung. Hessen müsse daher mit allen Verantwortlichen eine langfristige Fachkräfteoffensive auf den Weg bringen, um jedem Grundschulkind die besten Bildungschancen zu ermöglichen.

Die Studie rechne damit, dass bis Ende 2030 in Hessen 3.000 pädagogische Fachkräfte aus dem Ausbildungssystem kommen werden, sagte Bock-Famulla in hr-iNFO. "Wenn wir davon ausgehen, dass wir noch einmal mehr als 5.000 zusätzlich brauchen, hieße das, dass wir annähernd eine Verdopplung der Absolventenzahl erreichen müssten."

Das sei auch deshalb ein Problem, weil es an Ausbildungskapazitäten und Lehrkräften in der Pädagogik fehle, so Bock-Famulla. "So wird es schwierig, diese fehlenden Fachkräfte zu generieren, wenn wir sie grundständig ausbilden wollen."

Kultusministerium sieht sich gut vorbereitet

Hessens Kultusministerium äußerte auf hr-Anfrage Zweifel an den Ergebnissen der Studie. Eine Stellungnahme sei in Arbeit, sagte ein Sprecher.

Ende Juni hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erklärt, die Landesregierung sehe sich gut vorbereitet auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Man werde jährlich 350 Stellen für den Ganztag aufbauen, teilte Lorz auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag mit. Das entspreche dem Bedarf, der sich im Zuge des Anspruchs auf Betreuung von Grundschulkindern bis zum Schuljahr 2029/2030 absehen lasse.

53 Prozent der Grundschulkinder in Ganztagsbetreuung

In Hessen werden nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung derzeit 53 Prozent der Grundschulkinder ganztägig betreut. Damit liege das Bundesland etwas über dem westdeutschen Durchschnitt von 47 Prozent. Ein kürzeres Angebot mit Betreuung über den Mittag bis 14.30 Uhr würden 18 Prozent der Kinder besuchen.

Wenn ein Teil der Kinder in den kommenden Jahren weiterhin die kürzere Betreuung in Anspruch nähme, wäre der Personalmangel deutlich niedriger: Dann könnten nur noch rund 900 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher fehlen, hieß es in dem "Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschule 2022".

Auch Fachkräftemangel in Kitas

Die Autorinnen und Autoren verweisen zusätzlich auf einen Mangel an Erzieherinnen und Erziehern in Kitas , den die Bertelsmann-Stiftung bereits in einer Studie aus dem Vorjahr bemängelte. Bis 2030 könnten demnach in Hessens Kitas bis zu 27.000 Fachkräfte fehlen.

Weitere Informationen Über die Studie Nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung wurden für den "Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2022" unter anderem Daten des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter, der Kultusministerkonferenz und der KiBS-Studie aus 2020 genutzt. Die Berechnungen führte Economix Research & Consulting durch. Die vollständige Publikation finden Sie hier . Ende der weiteren Informationen