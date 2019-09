In Hessen sind nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung etwa 8.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas nötig, um eine kindgerechte Betreuung sicherzustellen.

Die Stiftung mit Sitz in Gütersloh geht dabei davon aus, dass in Krippengruppen maximal 3 und in Kindergartengruppen höchstens 7,5 Kinder gleichzeitig von einer pädagogischen Vollzeit-Fachkraft betreut werden sollten.

Nach der neuen Ausgabe des am Donnerstag veröffentlichten Ländermonitors zur frühkindlichen Bildung lag der Betreuungsschlüssel in Hessen zum Stichtag 1. März 2018 jedoch bei 3,8 in Krippengruppen sowie bei 9,6 in Kindergartengruppen - und damit über dem empfohlenen Betreuungsschlüssel.