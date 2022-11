Studierenden demonstrieren an TU Darmstadt

An der Technischen Universität (TU) in Darmstadt haben Studierende am Donnerstag demonstriert.

Sie forderten vom Land, das drohende Defizit an der TU auszugleichen. Außerdem verlangten sie mehr Bafög, um besser über den Winter zu kommen. Wegen steigender Energiepreise droht der TU ein Minus in zwei-stelliger Millionenhöhe.