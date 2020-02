Viele Schulen bleiben angesichts des aufziehenden Orkantiefs "Sabine" am Montag geschlossen. Manche Landkreise sind komplett betroffen. Das Kultusministerium stellt allen Eltern frei, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken.

Das Kultusministerium gab eine Mitteilung heraus, in der es vor dem Sturm warnte. Die Sicherheit der Schüler gehe immer vor, hieß es darin. Eltern könnten entscheiden, ob der Schulweg am Montagmorgen für ihre Kinder zumutbar sei.

Meteorologen sagen voraus, dass das Orkantief "Sabine" in weiten Teilen Hessens seinen Höhepunkt in der zweiten Hälfte der Nacht vom Sonntag auf Montag erreicht. Erwartet werden spürbare Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr.

Dutzende Schulen im Kreis Waldeck-Frankenberg bleiben zu

Das Kultusministerium teilte weiter mit, es unterstütze auch alle Schulleitungen, die sich dafür entschieden, den Unterricht für Montag aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Für den Kreis Waldeck-Frankenberg, wo sturmbedingt schon der Skisprung-Weltcup am Sonntag in Willingen abgesagt worden war, empfahl Landrat Reinhard Kubat (SPD), die Schulen am Montag zu schließen. Die endgültige Entscheidung müssten die Schulen aber eigenständig treffen, betonte er.

Der Empfehlung kamen bis zum Sonntagnachmittag mehrere Dutzend Schulen im Kreis nach. Sie sind im Einzelnen auf der Webseite des Landkreises aufgelistet sowie auf unserer Service-Seite.

Schulen in weiteren Kreisen betroffen

Auf Nummer sicher gehen auch weitere Kreise. Die Landräte von Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder und Darmstadt-Dieburg empfahlen, vorsorglich den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen, damit kein Kind Gefahr läuft, auf dem Schulweg verletzt zu werden. Letztlich entscheiden aber jede Rektorin und jeder Rektor selbst, was an ihrer Schule passiert.

Betroffen von Unterrichtsausfällen sind außerdem Schulen in den Kreisen Bergstraße, Lahn-Dill, Kassel, Gießen, Main-Taunus und Hochtaunus sowie in den Städten Frankfurt und Hanau - freilich in weit geringerem Umfang als im äußersten Nordwesten des Landes. Seit Sonntagvormittag kamen jedoch stetig mehr Meldungen hinzu, wonach der Unterricht am Montag vorsorglich ausfalle.

Sendung: hr-iNFO, 09.02.2020, 10 Uhr