Gleich drei Demonstrationen ziehen am Samstag durch Frankfurt, etwa 40.000 Teilnehmer werden erwartet. Die Polizei ist mit tausenden Beamten im Einsatz, Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Samstag ist Super-Demo-Tag in Frankfurt: Drei Demonstrationen mit fast 40.000 Teilnehmern sind angemeldet. Die größten Demonstrationszüge finden im Rahmen des kurdischen Neujahrsfestes Newroz statt. Auf zwei weiteren Großdemonstrationen wollen fast zeitgleich ebenfalls mehrere tausend Menschen gegen Rechtsruck und für ein freies Internet demonstrieren.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um die Demonstrationszüge zu begleiten, den Verkehr in der Innenstadt zu regeln und Straßen zu sperren, wird die Frankfurter Polizei von Einheiten aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei unterstützt. Insgesamt seien 3.000 Beamte im Einsatz, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Demo "Gegen den Rechtsruck" richtet sich auch gegen Polizei

Unter dem Motto „Rechtsruck in Staat und Gesellschaft" wollen am Nachmittag verschiedene linke Gruppierungen demonstrieren, etwa 2.000 Teilnehmer werden erwartet. Die Demo richtet sich auch gegen die Polizei selbst.

In Frankfurt sollen Polizisten persönliche Daten der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz von einem Computer des 1. Reviers abgerufen haben. Diese Daten wurden in verschiedenen Drohschreiben an die Anwältin benutzt, die eine Opferfamilie im NSU-Prozess vertreten hatte. In den Schreiben wurde auch die Familie der Anwältin bedroht. Außerdem fielen fünf Beamte des 1. Reviers auf der Zeil auf, weil sie in einer Chatgruppe rechtsextreme Bilder und Nachrichten getauscht haben sollen.

Brisant ist, dass die Demonstration sowohl am 1. Revier im östlichen Teil der Zeil als auch am autonomen Treffpunkt Klapperfeld vorbeiführt. Die Polizei gibt an, keine Erkenntnisse über eine mögliche Eskalation zu haben. Dennoch begleitet sie die Demo mit einem Großaufgebot. Sie erwartet linksautonome Gruppierungen, die in der Vergangenheit durch Straftaten aufgefallen waren.

Polizeipräsident Bereswill sagte, das 1. Revier werde besonders geschützt, damit es möglichst erst gar nicht zu Angriffen komme. Er sagte auch, er könne verstehen, dass die Menschen die Erkenntnisse über mögliche rechtsextreme Umtriebe innerhalb der Polizei als Schlag ins Gesicht empfänden - es sei auch ein Schlag ins Gesicht der Polizei selbst: "Die Bürger können erwarten, dass die Polizei Recht und Gesetz vertritt und nicht extreme Positionen."

Die Route: Die Auftaktkundgebung findet um 13 Uhr am Kaisersack im Bahnhofsviertel statt. Anschließend läuft der Aufzug über die Kaiserstraße, Gallusanlage und Kurt-Schumacher-Straße bis zur Konstablerwache. Dort wird es eine Zwischenkundgebung geben. Anschließend geht es über Zeil und Große Eschenheimer Straße bis zur Abschlusskundgebung an der Hauptwache. Um 19 Uhr endet die Veranstaltung.

"savetheinternet - Rette das Internet"

In einer weiteren Demonstration wollen rund 5.000 Menschen ab 14 Uhr unter dem Motto "Rette das Internet" ihren Unmut über die Pläne der EU zu den Urheberrechten kundtun. Der Demozug beginnt auf dem Paulsplatz. Die Polizei ordnet diese Demonstration als eher unproblematisch ein. Herausforderungen gebe es nur für den Straßenverkehr.

Die Route: Vom Paulsplatz laufen die Demonstranten auf die Berliner Straße. Anschließend führt sie ihr Weg durch die Fahrgasse über die Alte Brücke und den Schaumainkai entlang und dann über die Untermainbrücke hin zum Willy-Brandt-Platz.

Auswirkungen auf den Frankfurter Verkehr

Die drei Großdemonstrationen werden erhebliche Auswirkungen auf den Frankfurter Verkehr haben. Die Polizei rät Autofahren, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, da zahlreiche Straßen zumindest zeitweise gesperrt werden. Aktuelle Informationen gibt es auf www.mainziel.de . Auch die Parkhäuser in der Innenstadt sind nur mit Einschränkungen zu erreichen.

Die Verkehrsgesellschaft VGF teilt mit: Zwischen Gallus, Bockenheim, Nordend, Ostend und dem Main werden von etwa 9 Uhr bis 20 Uhr keine Tram- und Buslinien fahren, wobei die Unterbrechungen im Westen der Stadt voraussichtlich schon gegen 16 Uhr aufgehoben werden können. Es empfehle sich, auf U- und S-Bahnen umzusteigen.

Die sieben Straßenbahnlinien 11, 12, 14, 16, 17, 18 und 21, die neun Buslinien 30, 32, 34, 36, 46, 50, 52, 64 und 75 sowie der Ebbelwei-Express verkehren eingeschränkt oder werden ganz eingestellt. Fahrgäste, die am Samstag auf Bus und Bahn angewiesen sind, können sich unter www.vgf-ffm.de informieren.

