Im Streit um mehr Mitbestimmung für Nicht-Priester in der katholischen Kirche hat Bischofskonferenz-Vorsitzender Bätzing auf Kritik aus Rom geantwortet.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an drei mächtige Kurienkardinäle versuchte der Limburger Bischof, Bedenken zu zerstreuen. "Ich versichere Ihnen, dass wir die von Ihnen vorgebrachten Sorgen ernst nehmen."

In dem Streit geht es um den Plan deutscher Bischöfe, ein permanentes bundesweites Leitungsgremium zu gründen, in dem sie gemeinsam mit Nicht-Priestern ("Laien") Entscheidungen treffen.