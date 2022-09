Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche

Bischöfe stimmen in Frankfurt für Stärkung von Frauen in der Kirche

Auf ihrer Versammlung in Frankfurt streiten katholische Bischöfe und Laien über Reformvorschläge. Bei der Frage, ob die Kirche ihr Nein zum Priesteramt für Frauen überdenken sollte, gab es beim Synodalen Weg eine überraschende Einigung.

Bei den Beratungen des Synodalen Wegs haben sich Bischöfe und Laien dafür ausgesprochen, die Rolle der Frau in der katholischen Kirche zu stärken. Ein entsprechendes Reformpapier wurde am Freitagabend mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet.

Das Papier fordert unter anderem den Papst auf, das kategorische Nein in der katholischen Lehre zur Frage der Priesterweihe für Frauen zu überprüfen. Dem Text stimmten nach langer Diskussion rund 92 Prozent der Delegierten des Reformdialogs Synodaler Weg zu, darunter 45 von 60 Bischöfen, die an der Abstimmung teilgenommen hatten.

Für Beschlüsse ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe nötig, neben einer Zwei-Drittel-Mehrheit aller Delegierten.

Bischof Bode "unglaublich gerührt"

Die Münsteraner Theologin Dorothea Sattler, die den Text maßgeblich mitverfasst hat, zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert. Sie sei von Herzen dankbar, sagte sie.

Auch der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, der sich ebenfalls für den Text eingesetzt hatte, sagte, er sei "unglaublich gerührt".

Erster Reformvorschlag gescheitert

Damit bescherte der zweite Tag der Beratungen in Frankfurt den Delegierten ein Zeichen der Geschlossenheit, nachdem es am Donnerstag zum Eklat zwischen Laien und Bischöfen gekommen war. Gleich der erste grundlegende Text zur katholischen Sexualmoral scheiterte.

Während am Donnerstag die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit aller anwesenden Synodalen erreicht wurde, erhielt das Papier bei den Bischöfen keine Zwei-Drittel-Mehrheit. Der Text sah Reformbedarf unter anderem in der Haltung der Kirche zu künstlicher Verhütung und homosexuellen Partnerschaften.

Bei einer Krisenaussprache fielen scharfe Worte - ein Delegierter warf den Bischöfen Feigheit vor. Ein Sprecher sah den Synodalen Weg bereits als gescheitert.

Andere Sichtweise auf Homosexualität gefordert

Noch bis Samstag beraten Laien und Geistliche über Wege aus der Missbrauchskrise der Kirche. Ein weiteres Thema ist dabei die Forderung nach einer "lehramtlichen Neubewertung von Homosexualität". Die katholische Kirche betrachtet Homosexualität als Sünde. Heute wird für gewöhnlich zwar betont, dass Homosexuelle auf keinen Fall diskriminiert werden dürften und dass die Veranlagung an sich noch keine Verfehlung sei. Doch gleichzeitig pocht der Vatikan darauf, dass Homosexualität nicht ausgelebt werden dürfe.

Dem soll in Frankfurt eine grundsätzlich andere Sichtweise entgegengestellt werden. Der Aachener Bischof Helmut Dieser sagte: "Wir wollen erreichen, dass in diesen Fragen entspannter, entkrampfter in unseren Ansätzen nachgedacht wird und dass es zu einer Weiterentwicklung des Katechismus und der kirchlichen Auffassung von Homosexualität kommt." Er hob hervor, homosexuelle Menschen seien genauso "gottgewollt" wie heterosexuelle Menschen.