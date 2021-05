1.Mai in Frankfurt: Menschen mit einem Transparent mit dem Motto "Solidarität ist Zukunft" laufen an der Zentrale der Deutschen Bank vorbei.

1.Mai in Frankfurt: Menschen mit einem Transparent mit dem Motto "Solidarität ist Zukunft" laufen an der Zentrale der Deutschen Bank vorbei. Bild © picture-alliance/dpa

Tausende Menschen in Hessen sind am Tag der Arbeit für Arbeitnehmerrechte auf die Straße gegangen. Das bestimmende Thema: die Situation der Beschäftigten in der Corona-Zeit.

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr sind am Samstag wieder Tausende Menschen in Hessens zum Tag der Arbeit auf die Straßen gezogen. In den Mittelpunkt der Aktionen stellten die Gewerkschaften in diesem Jahr die Corona-Situation der Beschäftigten.

An der zentralen Veranstaltung in Frankfurt für den DGB-Bezirksverband Hessen-Thüringen nahmen am Demonstrationszug durch die Innenstadt mit anschließender Kundgebung nach Einschätzung der Polizei rund 3.000 Personen teil. Nahezu alle hätten Mund-Nasen-Schutz getragen und sehr auf Abstände geachtet, sagte ein Polizeisprecher.

DGB-Aktionen an 36 Orten in Hessen

Hessenweit beteiligten sich am 1. Mai an insgesamt 36 Orten erstmals wieder größere Menschengruppen an den traditionellen Präsenz-Aktionen für die Arbeitnehmer-Forderungen, die größten dazu fanden in Gießen, Marburg, Kassel, Offenbach, Fulda und Darmstadt statt.

2020 hatten die Gewerkschaften ihren Protest größtenteils ins Internet verlegt und auf einen Aufruf zu Präsenz-Demos verzichtet.

Tausende Menschen ziehen mit Transparenten am Frankfurter Mainufer entlang Richtung Opernplatz zu einer vom DGB aufgerufenen Demonstration zum Tag der Arbeit. Bild © picture-alliance/dpa

DGB fordert Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro

Bei der zentralen Kundgebung auf dem Frankfurter Opernplatz setzte sich der DGB-Chef für Hessen-Thüringen Michael Rudolph für eine "solidarische Krisenlösung" ein. Der DGB hatte zuvor bundesweit zu Aktionen zum Motto "Solidarität ist Zukunft" aufgerufen.

Rudolph forderte eine bessere soziale Absicherung von Beschäftigten in unteren Einkommensbereichen und die Abschaffung von 450 Euro-Jobs sowie "sachgrundloser" Befristungen. Auch die Übergangslösung Kurzarbeitergeld erreiche langsam ihre "Belastungsgrenze", so Rudolph. "Was vorübergehend funktioniert hat, trägt nicht immer auf lange Sicht. Dort wo es niedrige Löhne gibt, wie im Einzelhandel oder im Hotel- und Gaststättengewerbe, gehen die Beschäftigten auf dem Zahnfleisch." Er forderte ein Mindestkurzarbeitergeld in Höhe von 1.200 Euro.

Von der schwarz-grünen Landesregierung forderte der Gewerkschafter ein Konzept, die hessische Industrie sozial und ökologisch nachhaltig zu verändern und Beschäftigung zu sichern. Die IG Metall setzte sich für eine Angleichung der Tarifbedingungen in Ost und West sowie für mehr Ausbildungsaktivitäten ein.

Frankfurt: Frau zeigt Teilnehmern Hitlergruß

Am Rand der Demo in Frankfurt kam es zu einem Zwischenfall. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, zeigte eine Frau den abziehenden Versammlungsteilnehmern am Opernplatz den Hitlergruß. Die Frau erhielt von der Polizei eine Strafanzeige.

Sendung: hr-iNFO, 01.05.2021, 14 Uhr