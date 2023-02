"One Billion Rising" Tanzdemos gegen Gewalt an Frauen

Friedlich, singend und tanzend gegen die Gewalt an Frauen demonstrieren - das passiert am Dienstag bei der weltweiten Tanzdemo "One Billion Rising".

Auch in vielen hessischen Städten wollen Frauen mitmachen. In Marburg ist zum Beispiel das Gymnasium Philippinum wieder dabei. In Hanau hat das Frauenbüro für den Nachmittag einen Tanz- Flashmob organisiert, los geht es um 16 Uhr am Marktplatz. In Frankfurt wird die Aktion von einem breiten Bündnis getragen, rund 300 Teilnehmende werden ab 17 Uhr an der Hauptwache erwartet.