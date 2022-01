Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 28-Jähriger ist in Homberg/Efze bei einem Streit mit einem 27-Jährigen durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.

Der 28-Jährige war mit dem 27-Jährigen vor einer Bar in Streit geraten. Dabei fügte der 27-Jährige seinem Kontrahenten einen tiefen Messerstich im Bauch und eine Schnittverletztung unterhalb des Kinns zu, ehe er flüchtete. Das berichtete die Polizei am Dienstag zu der Tat vom Sonntag. Der 27-Jährige, der Verletzungen im Gesicht hatte, wurde von der Polizei später festgenommen. Seit Montag sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.