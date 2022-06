Tausende bei Jugendkirchentag in Gernsheim

Fragen nach Gott und der Welt sind rund 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nachgegangen.

Nach dem Abschlussgottesdienst am Sonntag in Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) sprach EKHN-Präsident Volker Jung von einem "einzigartigen Mitmacherlebnis" in gemeinsamer Glaubenserfahrung.

Das Motto "Heute. Zusammen. Für Morgen!" habe im Schatten des Krieges in der Ukraine nochmals an aktueller Bedeutung gewonnen, erklärte die EKHN. Zwischen den mehr als 300 Programmpunkten seit Donnerstag war Platz für Schweigeminuten und Gebete.