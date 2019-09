Der globale Klimastreik hat auch Hessen erreicht. In Frankfurt blockierten Aktivisten am Morgen wichtige Verkehrskreuzungen. Inzwischen sind hessenweit tausende Menschen bei Demonstrationsmärschen unterwegs.

Videobeitrag Video zum Video Auftakt zum Klimastreik in Frankfurt [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Bis zum Freitagmittag haben sich hessenweit bereits mehrere tausend Menschen an den Demonstrationen im Rahmen des globalen Klimastreiks beteiligt. In Wiesbaden zählten die Organisatoren eigenen Angaben zufolge zwischen 4.000 und 5.000, in Gießen an die 1.500 Teilnehmer. In Marburg sprach die Polizei von 4000 Demonstranten. In Frankfurt setzten sich drei getrennte Sternmärsche in Bewegung, die gegen 12 Uhr zur Hauptkundgebung auf dem Opernplatz erwartet werden. Hier rechnen die Organisatoren mit bis zu 8.000 Teilnehmern.

Blockaden im Berufsverkehr

Insgesamt sind in einem guten Dutzend hessischer Städte an diesem Freitag Aktionen geplant. In Frankfurt hatte der Klimastreik bereits am Freitagmorgen mit ersten Straßenblockaden begonnen. Unter anderem am Baseler Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs, an der Friedberger Warte und der Bockenheimer Warte blockierten Dutzende Aktivisten den Verkehr und lösten dadurch Staus sowie Hupkonzerte aus.

Nach Angaben der Polizei wurden die Blockaden nach etwa 45 Minuten wieder aufgelöst. Ab 9 Uhr floss der Verkehr wieder wie gewohnt.

Aktionen in allen größeren Städten

In Wiesbaden hatten mehr als 20 Klimaaktivisten die Nacht auf Freitag in einem Zelt vor dem Kultusministerium in der Wiesbadener Innenstadt verbracht. Die Mahnwache sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte der Sprecher von Fridays for Future Wiesbaden, Dominik Lawetzky. In der Landeshauptstadt werden etwa 1.000 Menschen zu einem Demonstrationszug erwartet.

Waren bei den bisherigen Kundgebungen der "Fridays for Future"-Bewegung insbesondere Schüler und Studierende zur Teilnahme aufgerufen, richtet sich der Appell diesmal auch an Arbeitnehmer. Gewerkschaften, Kirchen, Umweltorganisationen, Stadtverwaltungen und zahlreiche andere Organisationen unterstützen diesen Aufruf.