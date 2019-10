Rund 4.500 Menschen haben in Frankfurt gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Auch in Kassel und Gießen zogen Demonstranten auf die Straße. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf.

Unter dem Motto "RiseUp4Rojava" haben am Samstag mehrere Tausend Menschen in Frankfurt gegen den Einmarsch der türkischen Armee in das überwiegend von Kurden bewohnte Nordsyrien protestiert. "Kurdistan blutet, Europa sieht zu", stand auf einem der zahlreichen Plakate. Manche Demonstranten hielten Bilder von zerstörten Gebäuden und verletzten Kindern in die Höhe.

Die Frankfurter Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 4.500. Während die Demonstration noch lief, sagte ein Polizeisprecher, die Veranstaltung sei bis auf vereinzeltes Abbrennen von Pyrotechnik friedlich.

Bundesweiter Protestaufruf eines kurdischen Dachverbands

Ein kurdischer Dachverband hatte bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Die Organisatoren der Proteste werfen der Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor. Am vergangenen Samstag hatten bereits rund 4.000 Menschen friedlich in Frankfurt gegen die Militäroffensive demonstriert.

In Kassel folgten rund 200 Menschen dem Aufruf des kurdischen Dachverbands, wie die Polizei dem hr auf Nachfrage bestätigte. Auch hier sei der Verlauf friedlich. In Gießen waren es laut Polizei rund 250 Teilnehmer.

Sendung: hessenschau, 19.10.2019, 19.30 Uhr