Tausende Helfer bei Putzaktion am Rheinufer

"Rhine Clean Up"

"Rhine Clean Up" Tausende Helfer bei Putzaktion am Rheinufer

Mehr als 20.000 Freiwillige haben am Samstag an beiden Rheinufern tonnenweise Müll gesammelt, von der Quelle bis zur Mündung.

Die Zahl der Teilnehmer habe sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, wie ein Sprecher der zweiten europaweiten Großputzaktion "Rhine Clean Up" sagte. An der Aktion beteiligten sich auch Helfer im Westen und Süden Hessens, etwa in Wiesbaden.

2018 hatten die Freiwilligen 100 Tonnen Müll weggeschafft. "So viel war es wohl auch in diesem Jahr", so der Sprecher. Ziel waren rund 200 Tonnen Müll zu sammeln.