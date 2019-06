Mehrere Tausend Teilnehmer versammelten sich in der Kasseler Innenstadt.

Tausende Menschen haben sich zu einer Kundgebung vor dem Kasseler Regierungspräsidium versammelt. Dort gedenken sie des ermordeten Walter Lübcke und setzen gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtsextremismus in der Gesellschaft.

Tausende Kasseler Bürger haben sich am Donnerstag vor dem Regierungspräsidium zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus getroffen. Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) sagte: "Wir sind nicht der braune Sumpf der Nation. Wir sind friedlich, tolerant und weltoffen. Bei uns haben Hass, Hetze, Terror und Ausgrenzung keinen Platz."

Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, rief laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript dazu auf, gegenüber rechtsradikaler Intoleranz keine Toleranz mehr zu zeigen.

Anlass zu der von der Stadt und zahlreichen anderen Organisationen und Institutionen organisierten Kundgebung war die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni durch einen Rechtsextremisten.

Bischof Hein: Rechtem Treiben zu lange zugeschaut

Die Kirchen seien bereit, sich mit allen demokratischen Kräften zu verbünden, die sich für den Rechtsstaat und das freiheitliche Gemeinwesen einsetzten, sagte Bischof Hein. Dem Treiben der rechtsradikalen Szene in Kassel sei viel zu lange zugeschaut worden.

Der katholische Fuldaer Bischof Michael Gerber rief angesichts der Hasstiraden in den sozialen Netzwerken nach dem Tod Lübckes zu einer "Kultur der Wertschätzung" auf. Der CDU-Politiker und langjährige Kasseler Regierungspräsident sei für eine solche Kultur des aufrichtigen Respekts und der unbedingten Achtung voreinander ein bleibendes Vorbild.

Tatwaffe gefunden

Ermittler hatten in der Nacht zum Donnerstag die Tatwaffe entdeckt. Der mordverdächtige Stephan Ernst hatte zugegeben, sie in einem Erddepot auf dem Gelände seines Arbeitgebers vergraben zu haben. Zwei Männer, die ihm die Waffe verschafft haben sollen, wurden festgenommen. Gegen beide beantragte die Generalbundesanwaltschaft am Donnerstag Haftbefehle. Ihnen wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen.

