"Es gibt kein Recht auf Kohlebaggerfahren": Seit dem Morgen ziehen Schüler für besseren Klimaschutz durch hessische Städte, 1.800 waren es in Darmstadt. Die größte Demo soll am Mittag in Frankfurt starten.

Trotz des Regenwetters war der Platz vor dem Kasseler Hauptbahnhof am Freitagmorgen gut gefüllt. Mädchen und Jungen aus 60 Schulen in Kassel und dem Umland hatten sich für die Fridays for Future-Demo angekündigt. Der Veranstalter schätzte, dass 800 bis 1.000 Schüler gekommen waren. Mit Transparenten, Sprechchören und Trillerpfeifen machten sie ihr Anliegen deutlich - die Forderung nach einem wirksamen Klimaschutz.

Schüler bei der Fridays-for-Future-Demo in Kassel Bild © Stephan Wirbelauer (hr)

Wie in Kassel wollten sich auch in zahlreichen anderen hessischen Städten Schüler an dem weltweiten Protesttag der Fridays-for-Future-Bewegung beteiligen. Insgesamt rechnete die Landesschülervertretung mit rund 25.000 Schülern, davon alleine rund 10.000 am Mittag in Frankfurt. Auch Lehrer und Schulleiter wurden von der Landesschülervertretung (LSV) zur Teilnahme aufgerufen.

"Größter Klimatag" der Geschichte

In Darmstadt sprach die Polizei von 1.800 Teilnehmern. Die Riesengruppe war bunt gemischt, von Grundschülern bis Studenten. In Fulda beteiligten sich nach ersten Angaben rund 200 Jugendliche an der Demo. "The climate is hotter than my boyfriend" - das Klima ist heißer als mein Freund - war einer der Sprechchöre.

In 1.200 Städten in 92 Ländern auf fünf Kontinenten wollen an diesem Freitag Jugendliche für einen wirksamen Klimaschutz demonstrieren. Die Schüler hoffen, sie zum "größten Klimatag" der Geschichte zu machen. Die Schulämter hatten die Schulen aufgefordert, es als "unentschuldigtes Fehlen" vom Unterricht zu bewerten, wenn Schüler demonstrieren. Dies hatte im Vorfeld zu hitzigen Diskussionen über die Meinungsfreiheit und die mündige Teilhabe an der Gesellschaft geführt.

Seit Wochen gehen weltweit jeden Freitag Schüler während der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße. Das Vorbild der Jugendlichen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Einer Liste des Netzwerks zufolge sind am Freitag Kundgebungen in mehr als 1200 Städten in 92 Ländern geplant. In Deutschland soll es rund 200 Proteste geben.