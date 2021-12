Das Schüler-Testheft reicht in den Ferien nicht mehr aus, um der 3G-Regel im ÖPNV zu genügen.

Ungeimpfte Kinder über sechs Jahren benötigen in Bus und Bahn zwingend einen tagesaktuellen Test, bestätigte das Kultusministerium dem hr am Mittwoch. In den Heften werden die in den Schulen durchgeführten Antigen-Tests eingetragen.