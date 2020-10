Stau am Grenzübergang Herleshausen nach dem Mauerfall

Stau am Grenzübergang Herleshausen nach dem Mauerfall Bild © picture-alliance/dpa

Themenpark erinnert an ehemaligen DDR-Grenzübergang

Jetzt ist das Geld von Bund und EU da: Ein Themenpark soll in Herleshausen an den ehemaligen Grenzübergang in die DDR erinnern. Schon kommendes Jahr ist die Fertigstellung geplant.

Als einzige hessische Grenzübergangsstelle in die ehemalige DDR ging die Station Herleshausen (Werra-Meißner) in die Geschichte ein. Der Verein WerraGrenzPark hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Vergessen dieses Stücks deutscher Vergangenheit entgegen zu wirken. Für mehr als eine Viertelmillion Euro soll deshalb ein Park der Erinnerung entstehen. Am Montag wurde dem Verein ein Scheck über 200.000 Euro überreicht.

Stacheldrahtzäune und Wachtürme

Mit diesem Geld von EU und Bund sollen insgesamt sechs Themenbereiche an der ehemaligen Salzwiese am Ortsausgang von Herleshausen entstehen. Neben dem ehemaligen Grenzverlauf und dem Modell der einstigen Grenzstation sollen auch die Schicksale, die mit diesem Ort, den Stacheldrahtzäunen und Wachtürmen, in Verbindung stehen, nicht vergessen werden.

Die restlichen 65.000 Euro sollen über Spenden von Stiftungen gedeckt werden, erklärte die Gemeinde auf Nachfrage. Und so hoffen die Mitglieder des Vereins WerraGrenzPark darauf, dass mit dem Bau der neuen Gedenkstätte schon bald begonnen werden kann. Denn schon im kommenden Jahr, ganz konkret am Tag des Mauerbaus am 13. August, soll die Erinnerungsstätte eröffnet werden.