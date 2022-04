Die Frankfurter Goethe-Universität bietet therapeutische Behandlung für traumatisierte geflüchtete Menschen an.

Nach Angaben einer Hochschulsprecherin wurden bisher mehr als 60 Patienten an den Standorten Frankfurt, Münster, Marburg und München in das wissenschaftlich begleitete Projekt der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie aufgenommen. Bei Bedarf wird die Behandlung mit Unterstützung von Dolmetschern durchgeführt. Die größte Gruppe der in Frankfurt betreuten Menschen ist aus Afghanistan geflohen.