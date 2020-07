Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Weil es hierzulande nicht genug Schachthöfe gibt, sind Hessens Landwirte auf Großschlachtbetriebe wie Tönnies angewiesen. Das wird nun zum Problem. Die Fleischerinnung sieht die Landesregierung in der Pflicht.

Landwirt Jörg Kramm aus Grebenstein im Kreis Kassel ist besorgt. Wegen der Corona-bedingten Schließung des Großschlachtbetriebs Tönnies in Nordrhein-Westfalen könnte es bald eng werden in seinem Schweinestall. In knapp vier Wochen bekommt er neue Mastferkel. Bis dahin müsste er eigentlich 400 seiner Schweine zum Schlachter gebracht haben. Ob ihm das gelingt, weiß er noch nicht.

2.500 Schweine stehen insgesamt auf dem Hof von Kramm. Die Hälfte vermarktet er normalerweise an kleine Metzgereien in der Region, die noch selbst schlachten. Die andere Hälfte geht zu Tönnies.

Seit dessen Schließung steht der Landwirt vor einem großen Problem: "Die kleinen regionalen Schlachtbetriebe hier in der Region haben nicht die Kapazitäten, um mir all meine Schweine abzunehmen", erklärt er. Sollte Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geschlossen bleiben, muss Kramm versuchen, seine Schweine bei anderen Großschlachtereien in Deutschland loszuwerden.

Landwirte sind auf Großschlachthöfe angewiesen

So wie ihm könne es bald vielen Schweinezüchtern in Hessen gehen, sagt Peter Voss-Fels vom Hessischen Bauernverband. Das sei nicht nur ein organisatorischer Aufwand, sondern drücke auch den Preis. Denn die Schweine kämen zusätzlich zum bestehenden Angebot. "Und diese zusätzlichen Schweine sind bei den Schlachthöfen gar nicht so ohne weiteres zu vermarkten", sagt Voss-Fels.

Weil es in Hessen nur wenige Schlachtkapazitäten gibt, sind auch die hiesigen Landwirte auf industrielle Schlachtbetriebe wie Tönnies angewiesen. Größere Schlachthöfe wie der in Bensheim oder der in Gießen haben vor mehreren Jahren geschlossen, der in Kassel - der letzte im Land - im Jahr 2018.

472 überwiegend regionale Metzgereien im Land

Nach Angaben des Deutschen Fleischerverbands gibt es in ganz Hessen zurzeit 472 Metzgereien, die in kleinem Stil regional für den Eigenbedarf schlachten. Daneben gibt es noch zwei mittelständische Regionalschlachthöfe in Brensbach (Odenwald) und Fulda.

Nur der Betrieb in Brensbach ist noch überregional tätig. Im Gegensatz zu Tönnies ist es aber kein Massenbetrieb. Knapp 60 Schweine laufen dort in der Stunde vom Band. "Bei Tönnies sind es bestimmt 1.000", sagt Heike Schnürer, Geschäftsführerin des Odenwald Schlachthofs. 15 feste Mitarbeiter sind dort angestellt. Dementsprechend herrschten dort auch ganz andere und weniger problematische Hygiene- und Arbeitsbedingungen als in den Fleischfabriken, betont Schnürer.

Nur 20 Prozent des Fleischbedarfs werden hier produziert

Mit nur zwei Schlachtbetrieben dieser Art komme man in Hessen bei weitem nicht aus, sagt Thomas Reichert von der Fleischerinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach. Sie könnten den heimischen Markt nur zu 20 Prozent bedienen. "Der Rest kommt größtenteils von industriellen Schlachthöfen wie Westfleisch, Vion oder Tönnies", berichtet Reichert.

Um dem Verbraucher vermehrt Fleisch aus der Region bieten zu können, ohne von industriellen Großschlachthöfen abhängig zu sein, fordert Reichert einen eigenen leistungsfähigen Schlachthof in Hessen. Dafür müsse sich die Politik einsetzen.

Fleischerinnung fordert zentralen Schlachthof für die Region

"Ich würde mir wünschen, dass wir wieder eine zentrale Schlachtstätte hätten, die für die Region da ist und die idealerweise von der Kommune oder vom Land betrieben wird", sagt Reichert. So könne man besser sicherstellen, dass in Bezug auf Hygiene, Tierwohl und Arbeitsbedingungen angemessene Verhältnisse herrschten.

Zu einem Bekenntnis zu einer kommunalen oder landeseigenen Schlachterei kann sich das Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden nicht durchringen. Auf Anfrage heißt es: "Ziel der Landesregierung ist es, die regionalen Schlachtkapazitäten zu erhalten oder dort, wo sie fehlen, auszubauen."

Dafür gibt es laut Ministerium ein Marktstrukturförderprogramm, wofür in diesem Jahr 17 Millionen Euro zur Verfügung stünden. Auf die Frage, wohin dieses Geld konkret fließt, antwortete das Haus von Ministerin Priska Hinz (Grüne) bis Montag nicht.

Auch Verbraucher müssen Regionalität unterstützen

Auch der Hessische Bauernverband fände mehr regionale Fleischproduktion und -verarbeitung gut. Dafür brauche es aber nicht nur den politischen Willen und mehr regionale Schlachthöfe in Hessen, sondern auch wieder einen höheren Viehbestand, sagt Peter Voss-Fels.

"Und natürlich brauchen wir den Verbraucher, der dann diese regionalen Produkte kauft", betont der Verbandssprecher. Denn eines sei klar: Regional produziertes Fleisch sei teurer als die Ware in den Discountern, wo eben viele einkaufen.

