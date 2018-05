Der hr-Treff auf dem Hessentag in Korbach.

Der hr-Treff auf dem Hessentag in Korbach. Bild © Vogel, hessenschau.de

Tour in 360 Grad: Das ist der hr-Treff auf dem Hessentag

Landesfest in Korbach

Sonnenschein und Goldregen in Korbach: Der Hessentag 2018 ist eröffnet. Wer das Landesfest in Waldeck-Frankenberg besuchen möchte, kann sich hier schon mal auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks umschauen.

Kommen Sie mit uns zu einer Probe der hessenschau in unserem Zelt, schauen Sie nach, was unsere Food Trucks zu bieten haben und sehen Sie die Korbacher Altstadt von ganz oben - aus dem Riesenrad direkt am hr-Treff.

Weitere Informationen 360-Grad-Tour: Spazieren Sie über das hr-Gelände Über einen Klick auf die pinken Kreise gelangen Sie zu einem neuen Wegpunkt / zurück

Finger / Mauszeiger gedrückt halten und bewegen, um sich umzuschauen

Mit zwei Fingern / dem Mausrad zoomen Sie hinein oder heraus

Nutzen Sie am besten eine WLAN-Verbindung, um einen zu hohen mobilen Datenverbrauch zu verhindern

Darstellungsprobleme? Hier gelangen Sie per Direktlink zur 360-Grad-Tour Ende der weiteren Informationen