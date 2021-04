Wegen Inzidenzen über 165 müsste Frankfurt Schulen und Kitas dicht machen. Doch die Stadt will die Bundesnotbremse nicht sofort umsetzen - und sieht sich im Recht. Klar scheint der Fall auch für die Landesregierung nicht.

Überraschend schnell war die Bundesnotbremse in dieser Woche beschlossen, veröffentlicht und in Kraft - schon seit Samstag gelten die einheitlichen Corona-Maßnahmen. Für Schulen und Kindertagesstätten ist darin klar geregelt: In Kreisen und kreisfreien Städten, die drei Tage in Folge über einer Inzidenz von 165 liegen, müssen sie am übernächsten Tag schließen. Entscheidend sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), wie die Landesregierung am Freitag mitteilte.

In Frankfurt dürften sowohl Schulen als auch Kitas nach dem Wochenende nicht mehr öffnen, denn die Stadt riss am Samstag mit einer Inzidenz von 184,3 zum dritten Mal seit Donnerstag die entscheidende Marke.

Doch schon am Freitagnachmittag teilte die Stadt mit, für kommende Woche seien keine Schließungen vorgesehen - "unabhängig von der Inzidenz". Man brauche Zeit, denn vieles sei noch unklar, verteidigte die zuständige Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) die Entscheidung am Samstag im Interview mit hr-iNFO.

Berechtigte Frist - oder Rechtsbruch?

"Wir haben auch die Aussage des hessischen Ministerpräsidenten von Freitag, in der er von einer Übergangsfrist von einer Woche spricht", sagte die Dezernentin. Man müsse erst einige Details klären, zum Beispiel zur Notbetreuung, und die Eltern im Anschluss auch informieren. Diese bräuchten ebenfalls Zeit, um eine Bescheinigung des Arbeitgebers einzuholen, damit sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen können.

In der Tat hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) Schulen und Kitas bei der Pressekonferenz zur Bedeutung der Notbremse für Hessen Zeit für die Umsetzung eingeräumt. Niemand sei in der Lage, bis Montag alles Nötige zu organisieren, sagte er mit Blick auf die neuen Regelungen.

Das Kultusministerium sieht das scheinbar anders: Sollte Frankfurt Schulen und Kitas nicht direkt schließen, wäre das "ein glatter Rechtsbruch", urteilte ein Sprecher des Kultusministeriums in der Frankfurter Neuen Presse . "Keine Schule braucht doch sieben Tage, um ihre Schließung zu organisieren", wird er dort weiter zitiert.

Frankfurt wartet auf Anweisung

Doch Weber beruft sich nicht allein auf die von Bouffier zugestandene Übergangsfrist. Sie nimmt auch das Sozialministerium in die Pflicht. "Im Gesetz steht auch, dass die zuständige Landesbehörde die Zahlen in geeigneter Weise übermitteln soll und den Notfall entsprechend ausrufen soll, das heißt, sagen soll, ab welchem Tag das gilt", sagte sie in hr-iNFO.

Die Bildungsdezernentin rechnet damit, dass die Stadt im Laufe des Wochenendes weitere Informationen erhält - und auch ein eindeutiges Datum für die Schließungen. Das Vorhaben Frankfurts, Schulen und Kitas die gesamte kommende Woche über noch offen zu halten, könnte sich also schnell zerschlagen.

Andere Städte sind schon einen Schritt weiter: Kassel teilte am Freitag mit, dass aufgrund der Inzidenzen der vergangenen Tage ab Montag kein Präsenzunterricht mehr stattfindet. Auch die Kindertagesstätten bleiben demnach zu - außer für Kinder in der Notbetreuung.

