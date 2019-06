Ein Jahr lang saß der Journalist Deniz Yücel aus Flörsheim ohne Anklage in türkischer Haft - rechtswidrig, wie jetzt die Verfassungsrichter in Ankara überraschend urteilten. Eine weitere Schlappe für Präsident Erdogan.

Ein ebenso überraschendes wie eindeutiges Urteil: Das türkische Verfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verhaftung des Journalisten Deniz Yücel aus Flörsheim (Main-Taunus) rechtswidrig war. Das berichtet unter anderem die Tageszeitung Die Welt , für die er arbeitet. Yücels Anwalt bestätigte den Bericht.

"Durch die rechtswidrige Verhaftung wurden das Recht auf persönliche Sicherheit und Freiheit sowie das Recht auf Meinungsfreiheit verletzt", teilte das Gericht demnach mit. Yücel wurde zudem ein Schmerzensgeld in Höhe von umgerechnet 3.800 Euro zugesprochen. Die Klage gegen angebliche Folter in der Haft wiesen die Richter jedoch zurück.

Der gebürtige Flörsheimer Yücel saß von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift in türkischer Haft, neun Monate verbrachte er in Isolationshaft. Ihm wurde Terror-Propaganda vorgeworfen. Yücels Anwälte hatten nach seiner Verhaftung Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Schlappe für Erdogan

Nachdem die Staatsanwaltschaft nach einem Jahr eine Anklageschrift gegen den Journalisten vorgelegt und 17 Jahre Haft wegen Terror-Propaganda und Volksverhetzung gefordert hatte, verfügte ein Gericht seine Freilassung. Yücel kehrte anschließend nach Deutschland zurück, der Prozess wurde in seiner Abwesenheit geführt.

Das jetzige Urteil darf nach der Schlappe bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul für die Regierungspartei AKP getrost als weitere schwere Niederlage für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gewertet werden. Er hatte Yücel öffentlich wiederholt als "PKK-Terrorist" oder "deutschen Agenten" bezeichnet.

Das sieht auch Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) so. Auf Twitter schreibt die ehemalige Umweltministerin, das Urteil könne "der Anfang vom Ende des Systems Erdogan" sein.

"Keine Anhaltspunkte für Terrorpropaganda"

Besondere Beachtung schenkten die Verfassungsrichter laut Welt dem Interview, das Yücel 2015 mit dem PKK-Führer Cemil Bayik geführt hatte und auch von Erdogan immer wieder gegen ihn vorgebracht wurde. "Es finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer dieses Interview nicht aus journalistischen Zwecken, sondern zur Verbreitung von Terrorpropaganda geführt hat", befand das Verfassungsgericht.

Comeback bei Wahlen in Ostdeutschland

Im Juli wird Yücel auch sein Comeback für die Welt geben und aus Dresden über die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen berichten. Das teilte Chefredakteur Ulf Poschardt auf Twitter mit. In Brandenburg und Sachsen werden am 1. September neue Parlamente gewählt. In Thüringen findet die Landtagswahl am 27. Oktober statt.

Seit seiner Inhaftierung im Jahr 2017 hatte der ehemalige Istanbul-Korrespondent Yücel nicht mehr regelmäßig für die Welt geschrieben.

Sendung: hr-iNFO, 28.06.2019, 10 Uhr