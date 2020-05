Nach Bekanntwerden von mehr als 100 Covid-19-Infektionen im Umfeld einer freien baptistischen Gemeinde in Frankfurt hatte die Gemeinde zunächst betont, alle Schutzregeln seien eingehalten worden. Nun räumten die Verantwortlichen Versäumnisse ein.

Nach dem Gottesdienst in Frankfurt, auf den mindestens 107 Covid-19-Fälle (Stand vom Sonntag) zurückgehen, hat sich die Gemeinde zu ihren Schutzvorkehrungen geäußert. In einer Stellungnahme auf der Internet-Seite der Evangeliums-Christen-Baptisten heißt es:

"Im Nachhinein betrachtet wäre es für uns angebracht, beim Gottesdienst Mund-Nasen-Schutz-Bedeckungen zu tragen und auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten".

Abstand, Desinfektion, Hinweise

Da es in der Gemeinde viele Familien mit fünf und mehr Kindern gebe, nehme die Zahl der Ansteckungen zu Hause weiter zu. Die Betroffenen seien in häuslicher Quarantäne. Die Gemeinde nehme "kritische Anmerkungen" ernst und stehe im Austausch mit den Gesundheitsbehörden, hieß es weiter. Der Vereinsvorsitzende befinde sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Bei dem Gottesdienst am 10. Mai im Bethaus der Gemeinde im Stadtteil Rödelheim hatte es nach Angaben des Vereins separate und kontrollierte Ein- und Ausgänge, Hinweisschilder und ausreichend Desinfektionsmittel gegeben.

Der Abstand von 1,5 Metern sei eingehalten worden, hatte der stellvertretende Vorsitzende Wladimir Pritzkau bereits am Samstag gesagt. Und doch kam es zum Ausbruch in Frankfurt und Hanau sowie in den Kreisen Wetterau und Hochtaunus. Möglicherweise sind weitere Landkreise betroffen.

Land machte keine weiteren Auflagen

Als der Gottesdienst stattfand, war das nach der entsprechenden Lockerungsverordnung des Landes Hessen wieder erlaubt - nämlich seit 1. Mai und unter Auflagen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) hatten bei Erlass der Verordnung keine weiteren Auflagen wie das Tragen einer Schutzmaske oder den Verzicht auf Gesang gemacht.

Warum das Land - anders als für Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel - in Gottesdiensten keine Vorgabe zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes machte, ließ das Sozialministerium auf Nachfrage am Montag zunächst unbeantwortet.

Andere Kirchen empfehlen Schutzmasken

Die betroffene Gemeinde steht nach Angaben der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Frankfurt nicht in Verbindung mit dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Dieser hatte in seinem Schutzkonzept Besucher aufgefordert, eine Schutzmaske zum Gottesdienst mitzubringen und zu tragen, sowie auf Gemeindegesang und Chöre zu verzichten. Präsenzgottesdienste finden in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde nach eigenen Angaben aktuell nicht statt.

Das Schutzkonzept der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) beinhaltet ebenfalls einen Verzicht auf das Singen sowie eine dringende Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch muslimische und jüdische Gemeinden erarbeiteten eigene Hygienekonzepte.

Die Evangeliums-Christen-Baptisten hatten ihre Gottesdienste nach Bekanntwerden der Infektion ins Online-Format überführt. Zur Zahl der Gemeindemitglieder sowie zur Zahl derer, die den Gottesdienst am 10. Mai besucht hatten, wollte Pritzkau keine Angabe machen.