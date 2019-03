Tausende Kurden sind am Samstag nach Frankfurt gekommen, um am Neujahrsfest Newroz für Frieden und Demokratie im Nahen Osten zu demonstrieren. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, hunderte verbotene Fahnen und Waffen wurden sichergestellt.

In zwei Demonstrationszügen ziehen seit dem Samstagvormittag rund 16.000 meist türkischstämmige Kurden durch Frankfurt. Sie demonstrieren nach Angaben der Veranstalter für Frieden und Demokratie im Nahen Osten. Bis zum Mittag ist es nach Angaben der Polizei friedlich geblieben.

Waffen und Fahnen sichergestellt

Im Umfeld der Demonstration hat die Polizei jedoch Waffen und verbotene Fahnen sichergestellt. In einem Bus fanden Beamte mehrere Klappmesser, Bengalo-Fackeln, einen Taser, Pfefferspray und Plakate mit dem Abbild des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan. Bei der Kontrolle eines Lieferwagens stellte die Polizei zudem mehrere Hundert verbotene Fahnen sicher.

Die Kontrolle von Fahnen und Transparenten im Demonstrationszug verlaufe allerdings friedlich, die Demonstrierenden zeigten sich kooperativ.

Zwei Züge vereinen sich

Viele tausend Demonstranten kamen direkt auf das Rebstockgelände, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Vereinzelt sind dort auch Fahnen mit dem inhaftierten PKK-Führer Öcalan - was die Polizei im Vorfeld untersagt hatte.

Gegen 10 Uhr hatten sich die Teilnehmer vor der Alten Oper und an der Bockenheimer Warte versammelt, um 11 Uhr setzten sich beide Züge in Bewegung. Laut Polizei schlossen sich bis zum Nachmittag etwa 8.000 Menschen den Demonstrationen an, weitere rund 8.000 Kurden hatten sich bereits am Zielort am Rebstockgelände versammelt.

Die Demonstrationszüge vom Opernplatz und der Bockenheimer Warte vereinen sich unterwegs, um dann gemeinsam zum Rebstockgelände zu laufen. Dort findet eine Kundgebung mit Reden und Musik statt. Veranstalter ist die Demokratische Föderation der Gesellschaften Kurdistans (KAWA).

Schärfere Strafen für Verstöße

Verboten ist dabei das Zeigen von PKK-Symbolen aller Art. Dies wurde in der Vergangenheit von türkischstämmigen Frankfurtern und türkischen Politikern mit Argusaugen beobachtet. Um die Sicherheit während der Demonstration nicht zu gefährden, hat die Frankfurter Polizei in den vergangenen Jahren Verstöße mit Videokameras dokumentiert und erst im Nachgang verfolgt.

Dies würden die Beamten auch in diesem Jahr so handhaben, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Er wies allerdings darauf hin, dass wegen einer Gesetzesänderung die Strafen für Verstöße gegen die Auflagen - unter anderem die, eben keine verbotenen Symbole und Fahnen zu zeigen - schärfer seien. Die Polizei habe das den Veranstaltern mitgeteilt. Einhalt gebieten wolle die Polizei ebenso möglichen Provokateuren am Straßenrand, etwas türkischen Nationalisten, die bei den Kurden-Demos regelmäßig auftauchen.

Zwei weitere Großdemos

Insgesamt ist die Polizei am Samstag in Frankfurt mit 3.000 Beamten im Einsatz, sagte Bereswill. Neben der Newroz-Demonstration sind noch zwei weitere Großdemos in Frankfurt geplant. Etwa 2.000 Teilnehmer werden bei der Demo verschiedener linker Gruppierungen erwartet. Sie demonstrieren gegen einen "Rechtsruck in Staat und Gesellschaft".

Rund 5.000 Menschen werden ab 14 Uhr ihren Unmut über die Pläne der EU zu den Urheberrechten kundtun. Der Demozug "Rette das Internet" beginnt auf dem Paulsplatz. In ganz Frankfurt müssen Verkehrsteilnehmer am Samstag mit Behinderungen rechnen.

Sendung: hr-iNFO, 23.03.2019, 11 Uhr