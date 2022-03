Vor einem Jahr wurde die syrische Familie Kheder aus Wolfhagen abgeschoben. Die Gemeinde setzte alle Hebel in Bewegung, um Mutter, Tochter und Sohn zurückzuholen. Im Fall der Kinder hat das nun zu einem Happy End geführt. Doch ihre Mutter fehlt.

Stolz streicht Katia Kheder mit den Händen über ihren grauen Pulli. 'Makers - Abschluss 2021' steht auf der Brust, auf dem Rücken die Namen von Freundinnen und Freunden aus ihrer Klasse. Damit verbindet die junge Frau nur gute Erinnerungen. "Das ist der Beweis, dass ich in Deutschland in einer zehnten Klasse war. Das ist mein Pulli", sagt sie.

Hinter der heute 18-Jährigen und ihrem Bruder Mervan liegt ein Jahr zwischen Hoffen und Bangen, ein Jahr, in dem sie zum Nichtstun verdonnert waren. Im März 2021 waren sie gemeinsam mit ihrer alleinerziehenden Mutter Azizah Hamou ins Erstaufnahmeland Bulgarien abgeschoben worden. Nach drei Jahren in Deutschland, kurz vor Katias Realschulabschluss an der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen (Kassel), kurz vor dem Beginn einer Ausbildung. Dort saß die aus Syrien stammende Familie nun ein Jahr fest.

Erlösender Anruf nach einem Jahr in Bulgarien

Von dort aus verfolgten sie auch, wie ihre alte Schule, ihr Lehrer Stefan Zindel und Sozialarbeiter Henning Riedel, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden – ja, ein ganzer Ort - für ihre Rückkehr kämpfte. Mitte Februar dann der erlösende Anruf: Das Visum für die Einreise in Deutschland liegt bereit. Für Katia die Bestätigung, dass ihr Lehrer recht hatte: "Hoffnung kann man immer haben, das hat Herr Zindel mir beigebracht. Man muss nur an das glauben, was man haben will."

Der Glaube war da, doch die angestrebte Rückkehr war auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Ein Jahr hat Lehrer Zindel gemeinsam mit einem Kollegen einen Anwalt gesucht, der sich mit dem Asylrecht auskennt, und dann Stück für Stück alle Puzzleteile zusammengefügt, um die Anforderung für eine Rückkehr der Familie zu erfüllen.

Das habe Nerven gekostet und sei auch mit Tränen verbunden gewesen, sagt er heute: "Wenn man so intensiv mit den Kindern arbeitet, dann entwickelt man in so einer Situation Papa-Gefühle und kämpft wie ein Löwe. Das ist mehr als eine Lehrer-Schüler-Beziehung, das ist echte Freundschaft geworden. Fast schon Familie."

Lehrer, Familie, beste Freunde: Stefan Zindel und Henning Riedel haben sich für die Familie Kheder eingesetzt. Bild © hr/Susanne Barfuss

Fachkräftemangel als Chance für die Rückkehr

Ausschlaggebend für die Erlangung des Visums waren die Ausbildungsplätze der Geschwister - in Berufen, in denen es in Deutschland einen Fachkräftemangel gibt. Die Ausländerbehörde hatte im Nachhinein anerkannt, dass beide zunächst für die Dauer ihrer Ausbildung in Deutschland bleiben können.

Schon vor der Abschiebung hatte Katia eine Zusage aus einer Altenpflege-Einrichtung, ihr Bruder sollte seine Ausbildung zum Maurer bei Bauunternehmer Frank Düsterwald in Wolfhagen beginnen. Händeringend habe er nach Nachwuchs gesucht, Mervan sei nach vier Jahren der erste Lehrling, den er gefunden habe, sagt Düsterwald. Nach einiger Verzögerung kann der 20-Jährige dort jetzt starten.

Sozialarbeiter Riedel sieht die Verantwortung für den weiteren Aufenthalt in Deutschland jetzt auch bei den Geschwistern. Diese müssten ihre Ausbildung erfolgreich beenden. "Die können so viel für Deutschland tun, für diese kleine Gemeinde, für Wolfhagen, für die Schulgemeinde, die müssen einfach hierbleiben, das geht gar nicht anders", bekräftigt er.

Nächstes Ziel: die Familie vereinen

Für einen guten Start hat sich der ganze Ort engagiert: Möbel und Hausrat gesammelt, Geld gespendet und eine Wohnung organisiert. Und so sitzen Katia und Mervan in ihrer kleinen Küche und haben seit langer Zeit zum ersten Mal ein richtiges Zuhause - mit eigenen Zimmern, einem Bad und einer Küche. Nur eine fehlt noch: Mama Azizah Hamou. Sie musste in Bulgarien bleiben, wo sie nun bei Verwandten wohnt .

Das Ziel ist jetzt, auch sie nach Deutschland zu holen. Bis dahin telefonieren sie jeden Tag, schreiben Nachrichten. Ihre Mutter fehle sehr und habe das ganze Vertrauen in Herrn Zindel gelegt, erzählt Katia: "Meine Mutter sagt: 'Er ist jetzt euer neuer Papa'." Ihm und allen anderen Freunden und Unterstützern in Wolfhagen wollen Katia und Mervan beweisen, dass sich der Einsatz für sie gelohnt hat.