An vielen Orten in Hessen gibt es Hilfsangebote für Menschen aus der Ukraine. Hier eine Übersicht.

Kassel: Malteser Kassel und Gewerkschaft der Polizei
Marburg: Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V.
Offenbach: Polnische Katholische Gemeinde Offenbach am Main
Hanau: Private Sammelaktion
Gersfeld: privaten Wohnraum anbieten
Frankfurt: privaten Wohnraum anbieten
Gelnhausen: privaten Wohnraum anbieten
Werra-Meißner-Kreis: privaten Wohnraum anbieten
Breitscheid: Ukrainehilfe Breitscheid
Gießen: GAiN

Kassel: Malteser Kassel und Gewerkschaft der Polizei

Es wird noch bis Dienstag, 1. März, für einen kurzfristigen Transport an der St. Josephs Kirche, Marburger Straße 87, 34127 Kassel, gesammelt.

Es werden erbeten: Schmerzmittel, elastische Binden und Kompressionsbinden, Brand- und Wundsalben, Mullkompressen, Lebensmittel (trocken), warme Kleidung, Schuhe, Decken.

Besondere medizinische / pflegerische Bedarfe: Nahtmaterial, Orthesen (Schienen, stützende Bandagen, Stützapparate), Schanz'sche Krawatten (Halskrausen).

Werra-Meißner-Kreis: Hilfsangebote und Wohnraum anbieten

Derzeit gibt es noch keine verlässlichen Aussagen, wie viele Kriegsflüchtlinge im Werra-Meißner-Kreis untergebracht werden müssen. Trotzdem bereitete sich der Landkreis auf eine mögliche Unterbringung vor. Angebote für Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge nimmt der Kreis deshalb schon jetzt unter der E-Mail-Adresse wohnraum@werra-meissner-kreis.de entgegen.

Dabei wird gebeten Angaben zu folgenden Punkten zu machen: Adresse, Anzahl Räume, eigene Wohnung oder nur Mitnutzung von Räumen, Sanitäranlagen, etc. Der Eingang der Meldungen wird bestätigt und gemeldete Unterkünfte werden in einer Liste aufgenommen. Der Kreis meldet sich dann bei konkretem Bedarf zurück.

Weitere Spendenmöglichkeiten listet der Werra-Meißner-Kreis auf der Sonderseite .

Marburg: Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V.

Am Dienstag, 1. März, werden zwischen 16 und 19 Uhr auf dem Messeplatz in Marburg Sachspenden für einen Hilfskonvoi an die ukrainische Grenze gesammelt.

Gebraucht werden vor allem: Medikamente (Schmerzmittel etc.), Verbandsmaterial, Hygieneartikel (Binden, Tampons, Windeln, Desinfektionsmittel, Handschuhe), Powerbanks, Batterien, Elektrogeneratoren, Kerzen, Stiefel in den Größen 42-46, Knieschoner, Ellbogenschoner, Helme, Thermounterwäsche, Ferngläser, Isomatten, Rucksäcke

Wenn Ihr Sachspenden abgebt, vermerkt bitte auf der Verpackung (Tüte, Karton etc.), was und wie viel sich darin befindet (am besten in Kilogramm).

Breitscheid: Ukrainehilfe Breitscheid

Es werden Sachspenden für Lviv (ehem. Lemberg) gesammelt: Matratzen, Bettwäsche, Schlafsäcke, Zelte, warme Kleidung, Medikamente, Verbandsmaterial, haltbare Lebensmittel.

Für die Bewältigung der Sachspenden (Sortieren, Verpacken, Einlagern usw.) bei der Sonder-Lageröffnung am Samstag, 5. März, von 9:30–12:30 Uhr im Lager in 35684 Dillenburg, Industriestraße 26, werden Helferinnen und Helfer benötigt. Freiwillige können ohne Anmeldung vorbeikommen. Pakete können auch direkt an den Vorsitzenden Heinrich Benner, Tiergartenstraße 2, 35767 Breitscheid geschickt werden.

Heinrich Benner: 0170 9030845

Gießen: Global Aid Network

Neben Geld kann man auch mit einem kleinen Päckchen mit Hygiene-Artikeln helfen. GAiN bringt sie dann vor Ort.

In ein Päckchen sollen Dinge für eine Familie: 3 x Seife, 1 x Shampoo, 3 x Zahnpasta, 6 x Zahnbürsten, 1 x Rasierer mit Rasierklingen (keine Einmalrasierer), 4 x Handtuch, 3 x Kamm/Bürste, 1 x Handcreme, Papiertaschentücher. Zusatzausstattung: Neue Unterwäsche und Socken, Damenbinden oder Tampons, Deodorant oder Parfum.

Die Sachen bitte in einen stabilen Karton verpacken, mit Inhaltsangabe beschriften und per Post an "GAiN, Siemensstr. 13, 35394 Gießen" schicken.

Offenbach am Main: Polnische Katholische Gemeinde Offenbach am Main

Am Freitag, 4. März von 15-20 Uhr, am Samstag 5. März von 15-20 Uhr und am Sonntag, 6. März von 11-15 Uhr werden auf dem Parkplatz der St. Peter Kirche/Polnische Mission in der Berlin Straße 274, 63067 Offenbach Sachspenden für die Ukraine gesammelt.

Gesucht werden: Hygieneartikel für Frauen, Windeln für Baby und Kleinkinder, Rucksäcke, Schlafsäcke, Decken, Kindernahrung, haltbare Lebensmittel, Verbandsmaterial, Fieber- und Husten-Medikamente für Kinder

Frankfurt: Wohnraum anbieten

Die Stadt Frankfurt sammelt private Hilfsangebote via Email unter wohnraum@evvfw.de . Sozialdezernentin zeigt sich schon jetzt begeistert von der großen Hilfsbereitschaft: "Das ist überwältigend."

Hanau: Private Sammelaktion

Die vier Hanauer "Jungs" Niko Deeg, Jens Gottwald, Mathias Meschke und Daniel Schneider wollen mit dringend benötigten Gütern kommende Woche Montag, 7. März 2022, an die Polnisch-Ukrainische Grenze aufbrechen, um vor Ort zu helfen. Wer sich anschließen will, um zu helfen, kann sich bei den vier Hanauern melden.

Gebraucht werden u.a.: Decken, Matratzen, Bettzeug, Medikamente, Verbandszeug, Konserven, Windeln, Getränke, Riegel, Hygieneartikel.

Nico Deeg: 01719 503086

Jens Gottwald: 0160 90430813

Gelnhausen: privaten Wohnraum anbieten

Gelnhausens Bürgermeister Daniel Christian Glöckner haben am Wochenende und am Montag unzählige Anrufe mit Hilfsangeboten aus der Gelnhäuser Bevölkerung erreicht. "Gelnhäuser:innen, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen möchten und/oder unentgeltlich Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, können sich auch direkt bei uns melden”, so Bürgermeister Glöckner.

Kontakt via Email unter ukraine@gelnhausen.de mit möglichst genauen Angaben zum Wohnraum und dem Unterbringungsangebot. Nachfragen dazu sind unter den Telefonnummern 06051 830-124 oder -126 bei der Stadt Gelnhausen möglich.

Gersfeld: privaten Wohnraum anbieten

Nicht nur für Osthessen aber aus Osthessen kommt die Idee von Lukas Kunert: Er bietet mit seinem Finanz-Start-Up Elinor die Möglichkeit, dass Privatleute Wohnraum anbieten können . Die Aktion wird in Kooperation mit der Suchmaschine Ecosia, der GLS Bank und betterplace organisiert.

Allgemeine Informationen und Hinweise sowie sammelt die hessische Landesregierung für Helfer und Helferinnen wie auch für Betroffene auf einer eigenen Webseite des Innenministeriums.

Allgemeine Geldspenden können sie auch an das "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" richten - und zwar an dieses Konto:



Allgemeine Geldspenden können sie auch an das "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" richten - und zwar an dieses Konto:



BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Nothilfe Ukraine



www.spendenkonto-nothilfe.de



www.spendenkonto-nothilfe.de

Mehr dazu auch unter tagesschau.de.