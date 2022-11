Die Versorgung von Patienten während der angekündigten Warnstreiks am privatisierten Uni-Klinikum Gießen und Marburg (UKGM) ist nach Angaben der Klinik-Geschäftsführung gesichert.

Mit der Gewerkschaft Verdi seien Notdienstvereinbarungen abgeschlossen worden, "in der eine Mindestpersonalbesetzung für die bestreikten Bereiche geregelt ist", teilte das UKGM am Sonntag mit. Verdi hatte Warnstreiks am UKGM für kommenden Dienstag und Donnerstag angekündigt. Aufgerufen dazu sind die nicht-ärztlichen Beschäftigten.

Seit mehreren Monaten ringen das Land Hessen und die zum Asklepios-Konzern gehörende Mehrheitseignerin Rhön-Klinikum AG um die Frage der künftigen finanziellen Ausstattung des UKGM. Im Juni hatte die Klinikbetreiberin eine Zukunftsvereinbarung für das Krankenhaus gekündigt. Verdi fürchtet, dass damit auch wichtige Sicherheiten für die Beschäftigten auslaufen. Bereits im Sommer gab es Warnstreiks.